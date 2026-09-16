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Ο Γιώργος Καρατζιάς διορίστηκε νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, θέτοντας ως προτεραιότητες την προστασία των επενδυτών, την αποτελεσματική εποπτεία και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, Αντιπρόεδρος διορίστηκε ο Λούκας Λαγούδης, ενώ η Άντρεα Μούντη Σαββίδη διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής.

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο νέος Πρόεδρος χαρακτήρισε την ανάληψη των καθηκόντων του ιδιαίτερη τιμή και σημαντική ευθύνη. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους.

Λούκας Λαγούδης

Οι προτεραιότητες της νέας ηγεσίας

Ο κ. Καρατζιάς υπογράμμισε τον ρόλο της ΕΚΚ στη διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, σημειώνοντας ότι οι μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιουργούν τόσο προκλήσεις όσο και προοπτικές.

«Προτεραιότητά μας θα είναι η διασφάλιση αποτελεσματικής και σύγχρονης εποπτείας, η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, καθώς και η προώθηση ενός πλαισίου που ενισχύει τη διαφάνεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών συνδέεται με την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της Κύπρου.

Ο νέος Πρόεδρος δήλωσε ότι θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό της Επιτροπής για την ενδυνάμωση του θεσμού και τη θωράκιση της αξιοπιστίας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.