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Την άνοδο των αξιών των δεξαμενόπλοιων αξιοποιούν ο Γιώργος Προκοπίου, ο Γιώργος Μελισσανίδης και η οικογένεια Αλαφούζου, προχωρώντας σε πωλήσεις που μετατρέπουν τις υψηλές αποτιμήσεις των στόλων τους σε ρευστότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν την πώληση ενός νεότευκτου VLCC της Dynacom Tankers έναντι 200 εκατ. δολαρίων, δύο πλοίων της Aegean Shipping Management με συνολικό τίμημα περίπου 154 εκατ. δολαρίων, καθώς και ενός VLCC της Kyklades Maritime σε τιμή υπερδιπλάσια εκείνης της αγοράς του πριν από περίπου δύο χρόνια.

Οι υψηλοί ναύλοι, η περιορισμένη διαθεσιμότητα σύγχρονων πλοίων και οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής στα ναυπηγεία ενισχύουν τις τιμές τόσο των νεότευκτων όσο και των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αγοραπωλησίες με στόχο την αξιοποίηση της μεταβολής της αξίας των πλοίων, γνωστές ως asset play, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers, ένα VLCC ηλικίας 15 ετών αποτιμάται πλέον στα 124 εκατ. δολάρια, από 58,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 113%. Η αξία ενός δεκαετούς VLCC έχει αυξηθεί κατά 66%, στα 144 εκατ. δολάρια, ενώ για ένα πενταετές φτάνει στα 165 εκατ., από 117,3 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Προκοπίου: Πώληση του Pinios πάνω από την αποτίμησή του

Η Dynacom Tankers πώλησε το Pinios, VLCC μεταφορικής ικανότητας 306.000 dwt και κατασκευής 2026, στην Onex DMCC του Ντουμπάι έναντι 200 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο έχει ήδη μετονομαστεί σε Promise, ενώ το τίμημα καταγράφεται και από την Xclusiv.

Το δεξαμενόπλοιο κατασκευάστηκε στη Hengli Heavy Industries της Κίνας και διαθέτει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων, γνωστό ως scrubber. Η τελετή ονοματοδοσίας του πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2026, ως το δεύτερο VLCC του ναυπηγικού προγράμματος της Dynacom στο συγκεκριμένο ναυπηγείο.

Η πώληση ολοκληρώθηκε σε τιμή 20,6 εκατ. δολάρια υψηλότερη από την αποτίμηση της VesselsValue, η οποία τοποθετούσε την αξία του στα 179,4 εκατ. δολάρια. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 11,5% και αποτυπώνει το πρόσθετο τίμημα που καταβάλλεται για άμεσα διαθέσιμα πλοία.

Η Dynacom εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλο πρόγραμμα ναυπήγησης δεξαμενόπλοιων, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή να εντάσσεται στην αξιοποίηση των υψηλών αποτιμήσεων της αγοράς.

Μελισσανίδης: Δύο πωλήσεις παράλληλα με ανανέωση στόλου

Η Aegean Shipping Management του Γιώργου Μελισσανίδη προχώρησε στην πώληση του Green Adventure, ενός LR2 περίπου 114.000 dwt, κατασκευής 2022, έναντι περίπου 83 εκατ. δολαρίων.

Η Xclusiv καταγράφει τη συναλλαγή στο ίδιο ποσό, αναφέροντας ότι το πλοίο περνά σε ελληνικά συμφέροντα.

Είχε προηγηθεί η πώληση του Green Attitude, κατασκευής 2018, έναντι περίπου 71 εκατ. δολαρίων. Το συνολικό τίμημα των δύο συναλλαγών ανέρχεται έτσι σε περίπου 154 εκατ. δολάρια.

Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται ενώ η εταιρεία συνεχίζει την ανανέωση και επέκταση του στόλου της. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει την ανακύκλωση κεφαλαίων, με την αξιοποίηση των υψηλών τιμών πώλησης για τη χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς πλοίων.

Αλαφούζος: Υπερδιπλάσια τιμή για το Nissos Heraclea

Η Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου πώλησε το Nissos Heraclea, VLCC περίπου 313.500 dwt, κατασκευής 2009 στη Hyundai Heavy Industries.

Οι αναφορές για το τίμημα το τοποθετούν πάνω από τα 112 εκατ. δολάρια, ενώ η Xclusiv καταγράφει τη συναλλαγή στα 111 εκατ. δολάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, η τιμή είναι υπερδιπλάσια των περίπου 53 εκατ. δολαρίων που είχε καταβάλει η εταιρεία για την απόκτησή του πριν από περίπου δύο χρόνια.

Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης δεν ισοδυναμεί με καθαρό λογιστικό κέρδος, καθώς δεν περιλαμβάνει χρηματοδοτικό κόστος, επενδύσεις και άλλες δαπάνες.

Το Nissos Heraclea διαθέτει scrubber και έχει ολοκληρώσει την ειδική περιοδική επιθεώρησή του, χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπορική του αξία σε μια αγορά όπου η άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα πωλείται ακριβά.

Capital.gr