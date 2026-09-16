Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Volkswagen ανεβάζει τον πήχη στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας παρουσιάζοντας το Mission Efficiency, ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πολύ κοντά σε επίπεδο παραγωγής, το οποίο κατάφερε να σημειώσει τρία παγκόσμια ρεκόρ. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η γερμανική εταιρεία δεν βασίστηκε σε κάποια εξωτική τεχνολογία, αλλά σε λύσεις που προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την πλατφόρμα MEB+ και τα επερχόμενα ID. Polo και ID. Cross.

Το πρώτο εντυπωσιακό επίτευγμα αφορά την αεροδυναμική. Το Mission Efficiency πέτυχε συντελεστή οπισθέλκουσας Cd μόλις 0,158, επίδοση που σύμφωνα με τη Volkswagen αποτελεί ρεκόρ για αυτοκίνητα με έγκριση κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε ειδική δοκιμή σταθερής ταχύτητας 68 χλμ./ώρα κατέγραψε κατανάλωση μόλις 6,48 kWh/100 χλμ. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Το αυτοκίνητο κάλυψε 1.278,36 χιλιόμετρα από το Wolfsburg, μέσω Πολωνίας και Τσεχίας, μέχρι τη Βιέννη. Η μέση κατανάλωση χωρίς τις απώλειες φόρτισης περιορίστηκε στις 6,89 kWh/100 χλμ., ενώ μαζί με αυτές έφθασε τις 7,51 kWh/100 χλμ. Η μέση ταχύτητα ήταν 67,72 χλμ./ώρα και η μέγιστη 138 χλμ./ώρα. Η μπαταρία των 54,9 kWh χρειάστηκε μόλις μία φόρτιση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ το αυτοκίνητο έφθασε στη Βιέννη έχοντας ακόμη 164 χιλιόμετρα υπολειπόμενης αυτονομίας.

Το Mission Efficiency δεν προορίζεται προς πώληση. Αποτελεί όμως ένα τεχνολογικό εργαστήριο που δείχνει πώς η αεροδυναμική, η μείωση των απωλειών και η βελτιστοποίηση ήδη διαθέσιμης τεχνολογίας μπορούν να αυξήσουν θεαματικά την πραγματική αποδοτικότητα των μελλοντικών ηλεκτρικών Volkswagen. Καθοριστικό ρόλο παίζει η αεροδυναμική σχεδίαση. Το αμάξωμα έχει σχήμα σταγόνας, μικρή μετωπική επιφάνεια 2,08 τ.μ., ενεργά πτερύγια ψύξης, καλυμμένους πίσω τροχούς και πλήρως επενδυμένο κάτω μέρος. Πάνω από τα 80 χλμ./ώρα η κατανάλωση είναι περισσότερο από 30% χαμηλότερη σε σχέση με το συμβατικό ID. Polo, ενώ στα 140 χλμ./ώρα απαιτεί περίπου την ίδια ενέργεια που χρειάζεται το ID. Polo στα 100 χλμ./ώρα.

Το Mission Efficiency χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 99 kW ή 135 ίππων, προερχόμενο από το ID. Polo. Παρά τον ακραίο προσανατολισμό στην αποδοτικότητα, πρόκειται για ένα coupé μήκους 4,775 μέτρων με διάταξη 2+2 και χώρο αποσκευών 481 λίτρων. Επιπλέον, φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 370 W στην οροφή και στο πίσω καπό μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες, να προσθέσει έως και 30 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας ημερησίως.