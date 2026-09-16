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Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το 2011, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αείμνηστος Δημήτρης Χριστόφιας, μήνας Μάρτιος ήταν, επισκέφθηκε το Ισραήλ και στο πλαίσιο αυτό μετέβη και στη Ραμάλα.

Στις 16.2.2012, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε την Κύπρο για σύσφιγξη των σχέσεων, όπως αναφέρθηκε και από τις δυο πλευρές τότε. Συζήτησαν και το θέμα του φυσικού αερίου όπως ανέφερε ο Νετανιάχου. Αυτά, για όποιους δεν θυμούνται.

Κ.ΒΕΝ.