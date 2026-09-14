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Viral για έναν μάλλον απρόσμενο λόγο έγιναν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ινδικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, όταν οι κάμερες τούς κατέγραψαν να τρώνε ξηρούς καρπούς την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών.

Ο λόγος για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Ατζίτ Ντοβάλ και τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, οι οποίοι «πιάστηκαν» να τρώνε ξηρούς καρπούς, την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών – μελών του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συνασπισμού.

Συγκεκριμένα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται ο Ντοβάλ να μασουλάει την ώρα που έχει πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τζαϊσβάλ, ενώ μιλάει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Pajeet National Security Advisor Ajit Doval chomping away behind Putin at the BRICS Summit in New Delhi! 😂😂😂 pic.twitter.com/NSNstAQgfk — BDMilitary (@BDMILITARY) September 13, 2026

Τα στιγμιότυπα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους χρήστες των social media, οι οποίοι αντέδρασαν με χιουμοριστικά σχόλια.

🥜 The main takeaway from BRICS: the nuts were finger-licking good!



While Iranian President Masoud Pezeshkian was speaking, Indian Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, seated right behind the Iranian delegation, was steadily working his way through a box of nuts and… pic.twitter.com/8jBe51Ckbu September 14, 2026

Αρκετοί αστειεύτηκαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στο φαγητό ακόμη και σε μια τόσο επίσημη περίσταση, ενώ άλλοι πείραξαν τους Ινδούς πολιτικούς, λέγοντάς τους να προσέχουν το βάρος τους.

protothema.gr