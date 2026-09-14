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Viral για έναν μάλλον απρόσμενο λόγο έγιναν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ινδικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, όταν οι κάμερες τούς κατέγραψαν να τρώνε ξηρούς καρπούς την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών.
Ο λόγος για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Ατζίτ Ντοβάλ και τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, οι οποίοι «πιάστηκαν» να τρώνε ξηρούς καρπούς, την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών – μελών του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συνασπισμού.
Συγκεκριμένα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται ο Ντοβάλ να μασουλάει την ώρα που έχει πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τζαϊσβάλ, ενώ μιλάει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Τα στιγμιότυπα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους χρήστες των social media, οι οποίοι αντέδρασαν με χιουμοριστικά σχόλια.
Αρκετοί αστειεύτηκαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στο φαγητό ακόμη και σε μια τόσο επίσημη περίσταση, ενώ άλλοι πείραξαν τους Ινδούς πολιτικούς, λέγοντάς τους να προσέχουν το βάρος τους.