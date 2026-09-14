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Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών αλλοδαπών, κατοίκων Λευκωσίας, για το μπαράζ των βανδαλισμών τα ξημερώματα της 22ας Αυγούστου σε διάφορες περιοχές της Πάφου.

Για τις συνολικά 10 διαρρήξεις και ζημιές καταστημάτων που είχαν γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Αυγούστου, συνελήφθησαν σήμερα τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 17 και 18 χρόνων που είναι κάτοικοι Λευκωσίας. Οι τέσσερις θα προσαχθούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διαταγμάτων κράτησης τους.

Το μπαράζ των διαρρήξεων και βανδαλισμών της συγκεκριμένης μέρας περιλάμβανε πρατήρια καυσίμων, φαρμακεία, υπεραγορές και περίπτερα σε Κάτω Πάφο, Χλώρακα, Τάλα και άλλα σημεία της χαμηλής Πάφου. Από την δράση των ατόμων αυτών προκλήθηκαν πολλές ζημιές στα επαγγελματικά υποστατικά, ενώ κλάπησαν και χρήματα και άλλη περιουσία πέραν των 5000 ευρώ.