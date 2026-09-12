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Την υλοποίηση των μέτρων που αποφασίσθηκαν στην ευρεία σύσκεψη της 27ης Αυγούστου στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου για αντιμετώπιση των αυξανόμενων φαινομένων βανδαλισμών, προωθούν ήδη σε πρακτικό επίπεδο οι δημοτικές αρχές και άλλοι φορείς της επαρχίας που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη.

Σε αυτά τα πλαίσια, οι αρμόδιοι των Δήμων Πάφου, Ιεροκηπίας, Ακάμα και Πόλεως Χρυσοχούς, προχωρούν στις επαφές με τα εμπλεκόμενα κρατικά τμήματα για την διαμόρφωση των πλαισίου δράσης τους βάσει της νομοθεσίας και για τις αλλαγές που αιτούνται προκειμένου να καταστεί ο έλεγχος της κατάστασης πιο αποτελεσματικός.

Ήδη, ο Δήμος Πάφου έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα 55 κάμερες σε δημόσιους χώρους για αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και βανδαλισμών περιουσίας, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, ενώ σε συνεργασία με τις άλλες αρχές της επαρχίας εξετάζεται και η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης των συχνών πλέον φαινομένων βανδαλισμών σε δημόσιους χώρους των πόλεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Ονησιφόρου, υπάρχει ήδη από τα αρμόδια κρατικά τμήματα η προέγκριση τοποθέτησης άλλων 60 καμερών σε δημόσιους χώρους μετά την τοποθέτηση των κατάλληλων υποδομών από τον Δήμο για την αυτόνομη λειτουργία τους. Ζητήθηκε όπως είπε ειδικότερα, να τοποθετηθούν οι πάσσαλοι στους οποίους θα μπουν οι κάμερες αυτές, να τοποθετηθούν φωτοβολταικά συστήματα σε αυτούς ώστε να λειτουργούν χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικών παροχών και να τοποθετηθούν στις κάμερες κάρτες που να μπορούν να εγγράφουν οπτικό υλικό 20-30 ημερών.

Είναι σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας αυτής, τόνισε, το γεγονός ότι συμφωνήθηκε από όλους τους Δήμους της επαρχίας μας να χαράξουμε μια κοινή γραμμή για το θέμα ώστε να είναι αποτελεσματική η προστασία δημοσίων περιουσιών και η αντιμετώπιση αντικοινωνικών ενεργειών. Στα πλαίσια αυτά, είπε ο Δημαρχεύων, θα υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο φύλαξης του οπτικού υλικού και επιθεώρησης του με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών και της Αστυνομίας, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρήση των όσων καταγράφησαν.

Οι Δήμαρχοι Ακάμα και Πόλης Χρυσοχούς, Μαρίνος Λάμπρου και Γιώτης Παπαχριστοφή, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, Ανδρέας Σιήκκης, οι οποίοι παρακάθησαν στην εν λόγω σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, συμφώνησαν στην κοινή προώθηση των μέτρων που προωθούνται προς τα κρατικά τμήματα προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την τοποθέτηση και λειτουργία κυκλωμάτων παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους τους.