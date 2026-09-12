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Οι σφετεριστές επιμένουν. Όπως επιμένει και η Κυπριακή Δημοκρατία, που συνεχίζει να τους κυνηγά. Και, όπως πληροφορούμαστε, στο στόχαστρο μπαίνουν και Ελληνοκύπριοι που εμπλέκονται σε αγοραπωλησίες. Στο μεταξύ, στο κατεχόμενο Τρίκωμο συνεχίζουν να χτίζουν. H τουρκική κατασκευαστική εταιρεία «SPOINT Construction» παρουσίασε τις προάλλες το νέο συγκρότημα κατοικιών και διαμερισμάτων της στο κατεχόμενο Τρίκωμο.

Όπως αναφέρθηκε, το σχέδιο με την ονομασία «Spoint VivaMore» θα υλοποιηθεί σε έκταση 73.000 τετραγωνικών και θα αφορά 1.159 συνολικά οικιστικούς και εμπορικούς χώρους.

Κ.ΒΕΝ.