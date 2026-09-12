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«Για πρώτη φορά βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις για υλοποίηση του GSI… Όλα βαίνουν βάσει της πλήρους συμφωνίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας». Η δήλωση έγινε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μετά το «γκρίζο» που έπεσε λόγω των τοποθετήσεων του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Ενέργειας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, χωρίς να υπάρξει ξεκαθάρισμα θέσεων και προθέσεων. Καλή και αναγκαία η προσπάθεια του Προέδρου, αλλά αυτό που προέχει είναι η κοινή γλώσσα όλων των συναρμόδιων υπουργών επί του θέματος.

Η Λευκωσία λόγω και των γεωστρατηγικών είναι υποχρεωμένη να μιλά με κοινή γλώσσα για τέτοιου εκτοπίσματος έργα, ιδιαίτερα όταν περηφανεύεται ότι για πρώτη φορά από το 2012 το έργο περνά από τα λόγια σε πορεία υλοποίησης. Είναι θέμα αξιοπιστίας και τον εαυτό της είναι που θα «προστατεύσει» πρωτίστως όταν έχει καθαρές θέσεις και μιλά με καθαρότητα… Δεν χρειάζεται αυτογκόλ…

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