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Μια άγνωστη μέχρι σήμερα διαδρομή πληροφοριών συνδέει την Κύπρο με το παράνομο εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων που εντοπίστηκε τον περασμένο Ιούνιο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα και θέλουν το όνομα της γιατρού που συνελήφθη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να έχει εντοπιστεί σε έγγραφα του συγκεκριμένου φαρμακείου.

Όπως πληροφορούμαστε, η έρευνα που οδήγησε τις ελληνικές αρχές στο εργαστήριο του Χαλανδρίου είχε την αφετηρία της στην Κύπρο.

Τα φάρμακα που βρέθηκαν σε ιατρεία στην Κύπρο

Οι κυπριακές Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είχαν εντοπίσει στην κατοχή Κυπρίων γιατρών και άλλων επαγγελματιών Υγείας φαρμακευτικά και ενέσιμα σκευάσματα τα οποία παρέπεμπαν στην Ελλάδα, ως χώρα προέλευσης.

Η υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας στην Κύπρο τον περασμένο Μάρτιο ενώ σχετικές ανακοινώσεις είχαν εκδοθεί τότε και από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Τα προϊόντα, σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί, εισάγονταν εκτός της νόμιμης και ελεγχόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την προέλευση, τις συνθήκες μεταφοράς, την ποιότητα και την ασφάλειά τους.

Μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν ενέσιμα προϊόντα αδυνατίσματος, σκευάσματα αισθητικής χρήσης, φάρμακα για διάφορες παθήσεις και ορμονικά προϊόντα για γυναικολογική χρήση.

Μετά τις καταγγελίες που έφθασαν κοντά τους, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε έρευνες στα ιατρεία και στα κέντρα όπου δραστηριοποιούνταν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας όπου και εντόπισαν σημαντικό αριθμό αποθεμάτων.

Τα ευρήματα και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν διαβιβάστηκαν από την Κύπρο στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στην Ελλάδα.

Η έρευνα έφθασε στο Χαλάνδρι

Στις 9 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι.

Στο υπόγειο φαρμακείου, που διατηρούσε 51χρονος, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες καλής παραγωγής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονταν περισσότερα από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτων υλών, έτοιμα προς αποστολή δέματα και €47.320 σε μετρητά.

Η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε τότε επισήμως ότι η εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και «κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών του ΕΟΦ».

Η σύνδεση με την υπόθεση Μαζωνάκη

Η υπόθεση του Χαλανδρίου αποκτά νέα επικαιρότητα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την έρευνα των ελληνικών αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ελληνικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, μετέδωσαν αρχικά ότι στο φαρμακείο του Χαλανδρίου είχαν εντοπιστεί τιμολόγια στο όνομα της Ιωάννας Γάκα και ότι η γιατρός φέρεται να είχε πραγματοποιήσει τρεις συναλλαγές με το συγκεκριμένο φαρμακείο.

Νεότερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συνταγές που έφεραν το όνομά της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παλαιότερο εύρημα επανεξετάζεται πλέον από τις Αρχές υπό το φως της νέας έρευνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως εάν πρόκειται για τιμολόγια, συνταγές ή διαφορετικά έγγραφα, ποια προϊόντα αφορούσαν και εάν αυτά περιλαμβάνονταν στα παράνομα σκευάσματα που παρήγαγε ή διακινούσε το κύκλωμα.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο

Η υπόθεση του περασμένου Μαρτίου και των τότε ενεργειών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, επανέρχεται και μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν σε έρευνες των αρμοδίων αρχών σε δύο κέντρα στην Κύπρο.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τα κέντρα μέσω των οποίων προσέφεραν υπηρεσίες οι επαγγελματίες υγείας που είχαν εντοπιστεί την άνοιξη να εισάγουν τα παράνομα φάρμακα από την Ελλάδα.