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Λένε ότι το χρήμα δεν παίζει μπάλα ή το πιο γενικό, τα λεφτά δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Ωστόσο, όλοι το θέλουν… Η Πάφος FC πάντως κυριαρχεί στη λίστα με τους ακριβότερους παίκτες του κυπριακού πρωταθλήματος, ενώ η ιδιαίτερη ισοβαθμία στην τελευταία θέση μετατρέπει την «11άδα» σε… δωδεκάδα!

Με βάση τα στοιχεία του Transfermarkt, στην κορυφή βρίσκεται ο Μπιέλ της Πάφος FC, με χρηματιστηριακή αξία €4 εκατ.

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