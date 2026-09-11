Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η καλοκαιρινή μετεγγραφική περίοδος που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, έφερε στην Κύπρο ποδοσφαιριστές με σημαντικό βιογραφικό, εμπειρίες από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ανάμεσα στις ομάδες του πρωταθλήματος, η Πάφος FC έχει την τιμητική της στη λίστα των «χρυσών» μετεγγραφικών κινήσεων, με τη δεκάδα των παικτών οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με το transfermarkt. Έξι ποδοσφαιριστές έχει η Πάφος FC, η Ομόνοια ακολουθεί με τέσσερις, ενώ ΑΠΟΕΛ και Απόλλων έχουν από μια ηχηρή κίνηση.

Περισσότερα στο Goal