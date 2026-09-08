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Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε προ ημερών μια ηχηρή μετεγγραφή με τον Τάσο Μπακασέτα να ντύνεται στα γαλαζοκίτρινα. Ε, δεν είναι και λίγο πράγμα ο εν ενεργεία αρχηγός της εθνικής Ελλάδας να παίζει μπάλα στην Κύπρο.

Σύμφωνοι, στα 33 του χρόνια πλέον, ο Έλληνας διεθνής είναι σε πτωτική τροχιά καριέρας, όμως το γήπεδο θα δείξει πόσα και τι έχει να δώσει στον ΑΠΟΕΛ. Η παρουσία του, πάντως, στα αποδυτήρια μίας ομάδας με έντονο ελληνικό χρώμα αποτελεί από μόνη της σημείο αναφοράς.

Η ιστοσελίδα sportime.gr αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός θα καλύψει σχεδόν ολόκληρο το ποσό από τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι πράσινοι θα πληρώσουν 1,8 εκατ. ευρώ από τα 2 εκατ. ευρώ που προνοεί το συμβόλαιο του 33χρονου μεσοεπιθετικού. Μάλιστα, σημειώνεται πως σημαντικό ρόλο για τη μετεγγραφή του Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ έπαιξε καταλυτικό ρόλο η παρότρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεσμεύτηκε -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να είναι στις κλήσεις του για την εθνική ομάδα.

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