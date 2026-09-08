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Με οδηγίες του κ. Θεμιστού Αρναούτη, Αρχηγού Αστυνομίας, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δύο μέλη της Αστυνομίας, ηλικίας 41 και 48 ετών.

Εναντίον του 41χρονου διερευνάται υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και της κακόβουλης ζημιάς, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λάρνακα.

Παράλληλα, εναντίον του 48χρονου διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της επίθεσης, το οποίο επίσης φέρεται να διαπράχθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λάρνακα.