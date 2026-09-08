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Το τηλεφώνημα του 18χρονου στον πατέρα του, κατά τη διάρκεια της απαγωγής του, προκειμένου να του ζητήσει να βρει χρήματα για την εξόφληση χρέους ύψους €1.800 από αγορά ναρκωτικών, ήταν αυτό που οδήγησε την Αστυνομία στα ίχνη των δύο νεαρών υπόπτων, ηλικίας 23 και 24 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για επτά ημέρες. Εναντίον τους διερευνάται υπόθεση που αφορά, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαγωγή, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στις 20:40 το βράδυ της Δευτέρας, λήφθηκε πληροφορία ότι 18χρονος από τη Ρουμανία είχε απαχθεί στην περιοχή του Ύψωνα και, διά της βίας, επιβιβάστηκε σε όχημα. Μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το όχημα και το ανέκοψαν. Από αυτό αποβιβάστηκε ένας 23χρονος ύποπτος, ενώ ο 24χρονος οδηγός αρνήθηκε να αναφέρει τα στοιχεία του στα μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη επί τόπου.

Όπως πληροφορείται το philenews, εκείνη τη στιγμή, ο παραπονούμενος απευθύνθηκε στα μέλη της Αστυνομίας και υπέδειξε ότι τα δύο πρόσωπα ήταν αυτοί που τον απήγαγαν.

«Έπιασαν με τζαι έβαλαν με στο αυτοκίνητο τζαι είπαν μου να πάρω τον παπά μου να δώσει το κοτσιάνι του αυτοκινήτου να το βάλει εγγύηση σε τοκογλύφο, γιατί χρωστώ τους 1.800 ευρώ για ναρκωτικά». Ακολούθως, τόσο ο 18χρονος όσο και οι δύο νεαροί ύποπτοι οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σε κατάθεσή του, ο 18χρονος ανέφερε ότι είναι χρήστης κάνναβης και ότι τους τελευταίους μήνες προμηθευόταν ναρκωτικά από τον 23χρονο ύποπτο. Όπως υποστήριξε, τον πλήρωνε σε μετρητά, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες προμηθευόταν κάνναβη επί πιστώσει, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει χρέος ύψους €1.800.

Χθες το βράδυ, ενώ ο 18χρονος βρισκόταν σε πάρκο στον Ύψωνα όπου συχνάζει, σε κάποια στιγμή αφίχθηκαν οι δύο ύποπτοι και ο πρώτος τού ζήτησε να εισέλθει στο όχημα. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν σε απόμερη περιοχή του Ύψωνα. Τότε, σύμφωνα με τον 18χρονο, ο πρώτος ύποπτος φέρεται να τον απείλησε, λέγοντάς του: «Μέχρι αύριο να έβρεις τα λεφτά, γιατί μετά θα σε πάρω στον πιο μεγάλο που πάνω μου, τζαι θα σε σκοτώσει, τζαι εν να σου κόψει την κκελλέ σου».

Ο παραπονούμενος φοβήθηκε και ενημέρωσε τον πατέρα του, με τον οποίο συνομίλησε στα ρουμανικά, ώστε οι δύο ύποπτοι να μην αντιληφθούν το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Όπως είπε, ο πατέρας του τού ανέφερε ότι θα ενημέρωνε την Αστυνομία. Υποστήριξε ακόμη ότι ο 23χρονος ύποπτος δεν τον άφηνε να επιστρέψει στο σπίτι του, απειλώντας τον ότι δεν θα τον άφηνε ελεύθερο εάν δεν έβρισκε τα χρήματα ή εάν δεν έβρισκε τοκογλύφο για να του δώσει χρήματα ώστε να εξοφλήσει το χρέος του. Μάλιστα, του ζήτησε να βάλει ως εγγύηση το όχημα του πατέρα του σε τοκογλύφο, προκειμένου να αποπληρώσει το χρέος του.

Πάντως, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 18χρονος είχε συλληφθεί στις 3 Σεπτεμβρίου για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας στην επαρχία Πάφου και απολύθηκε από την κράτησή του στις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον του. Σε κατάθεσή του ο 18χρονος υποστήριξε ότι έκλεψε τη μοτοσικλέτα για να την πωλήσει και με τα χρήματα που θα λάμβανε θα εξοφλούσε το χρέος του.

Ανακρινόμενος, ο 23χρονος ύποπτος δεν απάντησε σε καμία ερώτηση των ανακριτών, αφού συμβουλεύτηκε τον δικηγόρο του. Ο 24χρονος, ύποπτος, αρνήθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων και έδωσε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι θα διερευνηθούν.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο επτά ημερών. Σημειώνεται ότι στο όχημα στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, ενώ στις οικίες τους εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών.