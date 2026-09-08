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Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 24 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαγωγή, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8 το βράδυ της Δευτέρας, 18χρονος που βρισκόταν σε πάρκο σε περιοχή της Λεμεσού φέρεται να προσεγγίστηκε από τους δύο υπόπτους, οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία, τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Ακολούθως, φέρονται να τον μετέφεραν σε άλλο σημείο, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε απειλές σε σχέση με χρηματικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους.

Μετά τη λήψη σχετικής πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το όχημα σε περιοχή της Λεμεσού, καθώς και τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δύο ύποπτοι και ο 18χρονος μεταφέρθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για περαιτέρω εξετάσεις.

Στη συνέχεια εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο υπόπτων, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα ζητηθεί η προσωποκράτησή τους.

Την υπόθεση διερευνούν από κοινού το ΤΑΕ Λεμεσού και η ΥΚΑΝ Λεμεσού.