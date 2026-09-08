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Αρχίζει διάλογος μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης – Αστυνομίας και συντεχνιών για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους αστυνομικούς και παραμένουν η αιτία αντιδράσεων και αντιδικιών.

Χθες, ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας, άνοιξε τον κύκλο επαφών με τις δύο συντεχνίες των αστυνομικών, όπου τέθηκαν τέσσερα καυτά ζητήματα.

Στις συναντήσεις τέθηκαν: Το αίτημα των αστυνομικών για επίδομα επικινδυνότητας, για το ωράριο εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψή τους εν ώρα υπηρεσίας και το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης.

Η συντεχνία των αστυνομικών Ισότητα παρέδωσε στον αρχηγό μελέτη για την εθελοντική αφυπηρέτηση των αστυνομικών όταν συμπληρώσουν 33,3 χρόνια στην υπηρεσία ή όταν συμπληρώσουν το 57ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς αναλογιστικές μειώσεις σύνταξης και εφάπαξ.

Για το επίδομα επικινδυνότητας αναφέρθηκε ότι μόνο τα μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) και των αδιάφθορων λαμβάνουν, ενώ ζητείται όπως δίδεται και στα μέλη του Σώματος της πρώτης γραμμής με ποσοστό.

Όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη, σήμερα μόνο μετά από θάνατο δίδεται ένα ποσό στην οικογένεια του αστυφύλακα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι αστυνομικοί ζητούν ασφαλιστική κάλυψη για τραυματισμούς εν ώρα υπηρεσίας ανάλογα με τη ζημιά.

Για το ωράριο και την αλλαγή που επέφερε ο αρχηγός Αστυνομίας από την 1η του χρόνου, αυτό αναφέρθηκε ότι είναι μέρος του εκσυγχρονισμού του Σώματος.

Το κλίμα της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό, σύμφωνα με τη συντεχνία Ισότητα, η οποία ανέφερε ότι θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα το διάλογο και τις παρεμβάσεις της για ουσιαστικές λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς.

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο πρόεδρος των αστυνομικών της Ισότητας, Νίκος Λοϊζίδης, «μετά τη συνάντηση με τον αρχηγό Αστυνομίας είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για τα σημαντικά εργασιακά θέματα των αστυνομικών. Συμφωνούμε σε αλλαγές και αναζητούμε το κοινό έδαφος για το περιεχόμενο. Θα υπάρξει και η συνάντηση στις 14 Σεπτεμβρίου με τον υπουργό Δικαιοσύνης για να δούμε ακόμα κάποια πιο αισιόδοξη ίσως εικόνα. Για εμάς οι τριμερείς επιτροπές (υπουργείο, αρχηγείο και συντεχνίες) επιβάλλονται για κάθε θέμα ξεχωριστά για να χτίσουμε το περιεχόμενό τους, νομικά και πρακτικά. Αναμένουμε σε λίγες μέρες τις αποφάσεις που θα παρθούν», κατέληξε.