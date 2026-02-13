Απορρίφθηκε χθες, η αίτηση του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου με την οποία ζητούσε άδεια για καταχώρηση αίτησης για ακύρωση της απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας να αλλάξει το ωράριο των αστυνομικών που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας 12Χ36.

Το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι δεν έχει ικανοποιηθεί από αυτά που τέθηκαν ενώπιον του, ότι η συγκεκριμένη προσβαλλόμενη απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, μπορεί να αμφισβητηθεί και προσβληθεί με την κατ΄ εξαίρεση και κατά προνόμιο δικαιοδοσία των Προνομιακών Ενταλμάτων.

Ενδεχομένως, αναφέρει ο δικαστής Ιωαννίδης, η συγκεκριμένη απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο. «Δεν χρειάζεται όμως να επεκταθώ ούτε να αναφέρω οτιδήποτε για το πότε μία απόφαση συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη ή εσωτερικό διοικητικό μέτρο, το οποίο λαμβάνεται για το συμφέρον και τις ανάγκες μιας Υπηρεσίας», τονίζει.

Το Δικαστήριο διερωτήθηκε επίσης, κατά πόσο ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου νομιμοποιείται ή έχει άμεσο, ενεστώς, έννομο συμφέρον, να διεκδικεί δικαστικώς θεραπείες αναφορικά με την συγκεκριμένη απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας. Σημειώνω πως ο ευπαίδευτος συνήγορος, με ειλικρίνεια, παραδέχθηκε πως η εν λόγω απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας δεν επηρεάζει όλα τα μέλη του πιο πάνω Συνδέσμου, και ότι άλλο μέλος της Αστυνομίας, που ανήκει σε Συντεχνία (Ισότητα) προσέφυγε ήδη στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Τέλος, το Δικαστήριο σημειώνει ότι δεν έχει εντοπίσει δικαστική απόφαση με την οποία ακυρώνεται, με Προνομιακό Ένταλμα Certiorari, απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας που αφορά σε ρύθμιση των ωρών εργασίας των μελών της Αστυνομίας, αλλά ούτε και ο δικηγόρος του ΣΑΚ.