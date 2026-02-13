Στην καταχώριση αίτησης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την έκδοση ενταλμάτων για ακύρωση της απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας για το ωράριο προχώρησε την Πέμπτη ο ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ, το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, αποφάνθηκε αυθημερόν ότι τα αιτούμενα μέτρα ενδεχομένως να πρέπει να εξεταστούν από το Διοικητικό Δικαστήριο. Εντός των ημερών η συντεχνία θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει με έφεση ή αν θα αιτηθεί την έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Ο ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ, κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας, προχώρησε στην καταχώριση αίτησης στο Ανώτατο για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων τύπου Mandamus, Certiorari και Prohibition σε σχέση με την απόφαση του Αρχηγού για εφαρμογή συνεχούς 11ωρου ωραρίου, αντί 12ωρου, σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας, «χωρίς να προηγηθεί η όποια συζήτηση και λήψη απόφασης» από την ΜΕΠΑ και την Υπουργική Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται, ο ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ, επιδιώκοντας τη ρύθμιση του ζητήματος το συντομότερο δυνατό, «επέλεξε αντί της καταχώρισης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, διαδικασία η οποία είναι εκ της φύσεώς της πιο χρονοβόρα, να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για έκδοση των προνομιακών ενταλμάτων, ως ένδικο μέσο που θα φέρει πιο άμεσο αποτέλεσμα».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, ασκώντας πρωτοβάθμια δικαιοδοσία, συνεδρίασε χθες και αφού άκουσε τον νομικό σύμβουλο του ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ, εξέδωσε αυθημερόν την απόφασή του. «Σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και λαμβανομένου υπόψη ότι εκ των πραγμάτων δεν επηρεάζονται όλα τα μέλη του ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ και καθότι δεν έχει εντοπιστεί σχετικό δικαστικό προηγούμενο, αφού πρόκειται για ζήτημα που δεν έχει μέχρι σήμερα κριθεί δικαστικά, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα αιτούμενα μέτρα ενδεχομένως να πρέπει να εξεταστούν από το Διοικητικό Δικαστήριο, στη βάση του άρθρου 146.6 του Συντάγματος» συμπληρώνεται.

Η λήψη μονομερούς απόφασης για εργασιακό ζήτημα από τον Αρχηγό Αστυνομίας συνιστά «πρωτοφανή και άπαξ γενόμενη ενέργεια εντός της Αστυνομίας Κύπρου» συνεχίζει η συντεχνία και αναφέρει πως λόγω της ιδιάζουσας αυτής κατάστασης, ο ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισε να καταφύγει στο δικαστήριο «κάνοντας χρήση ενός ιδιαίτερου νομικού μέσου». Εξ ου και η σχετική αναφορά στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι δεν έχει μέχρι σήμερα εντοπιστεί δικαστικό προηγούμενο επί παρομοίου ζητήματος, συμπληρώνεται.

Ο ΣΑΚ ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι μελετά ήδη την απόφαση του Ανωτάτου σε συνεργασία με τους νομικούς του συμβούλους και «θα λάβει απόφαση εντός των προσεχών ημερών ως προς το κατά πόσο θα προχωρήσει με άσκηση έφεσης ή με καταχώριση προσφυγής και αίτηση έκδοσης ενδιάμεσων διαταγμάτων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου». Διαβεβαιώνει τέλος τα μέλη του ότι θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες και νόμιμες ενέργειες για τη διαφύλαξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

ΚΥΠΕ