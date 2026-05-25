Η Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τηλεφωνικές απάτες μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, όπου απατεώνες παριστάνουν ψευδώς τα μέλη της Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, 52χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ανταποκρίθηκε σε βίντεοκλήση που δέχθηκε από άγνωστο του πρόσωπο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, με τον τελευταίο να παριστάνει ψευδώς ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Τμήματος Μετανάστευσης, επικαλούμενος τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο επιτήδειος επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα και κατάφερε να πείσει τον 52χρονο να του παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία καθώς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι, ουδέποτε επικοινωνεί με πολίτες με αυτόν τον τρόπο. Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αφού σκοπός των επιτήδειων είναι η απόσπαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ως μέτρα προστασίας, συστήνεται όπως οι πολίτες αποφεύγουν να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που λαμβάνουν από τους επιτήδειους της απάτης και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά τους στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς και άλλους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς.

Σε περίπτωση όπου πολίτες έχουν εξαπατηθεί και έχουν δηλώσει τραπεζικά δεδομένα τους σε ύποπτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, προτρέπονται όπως ενημερώσουν άμεσα το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, για αποτροπή κλοπής των χρημάτων τους.