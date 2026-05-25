Το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνει μια νέα πολιτική πραγματικότητα, η οποία αξίζει να αξιολογηθεί με σοβαρότητα, ψυχραιμία και θεσμική υπευθυνότητα.

Πρώτα απ’ όλα, αξίζουν συγχαρητήρια προς όλα τα πολιτικά κόμματα και κινήματα που εξασφάλισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών και πέτυχαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Σε μια δημοκρατία, κάθε πολιτική δύναμη που λαμβάνει την εντολή των πολιτών συμβάλλει, με τον δικό της τρόπο, στον δημόσιο διάλογο και στη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού.

Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου 2026 καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής αναδιάταξης. Παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται και νέα πολιτικά ρεύματα αποκτούν πλέον σταθερή και ουσιαστική παρουσία στο κοινοβουλευτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει ασφαλώς και η εκλογική πορεία του ΕΛΑΜ, το οποίο κατάφερε το 2016 να εισέλθει για πρώτη φορά στη Βουλή με δύο έδρες και έκτοτε ακολούθησε μια σταθερή πορεία πολιτικής και οργανωτικής ενίσχυσης. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 διπλασίασε την κοινοβουλευτική του δύναμη σε τέσσερις έδρες, ενώ στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, εξασφαλίζοντας οκτώ κοινοβουλευτικές έδρες και αναδεικνυόμενο πλέον ως τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας.

Ανεξαρτήτως πολιτικών συμφωνιών ή διαφωνιών με τις θέσεις του κόμματος, η εκλογική του ενίσχυση αποτελεί αντικειμενικά ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που αποτυπώνει μεταβολές στην κοινωνία, στις πολιτικές προτεραιότητες των πολιτών και γενικότερα στη δομή του κομματικού συστήματος.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μετά την αρχική του είσοδο στη Βουλή, το ΕΛΑΜ ακολούθησε μια στρατηγική πολιτικής και θεσμικής «κανονικοποίησης». Επένδυσε σε πιο επαγγελματική κομματική οργάνωση, ενίσχυσε τη δημόσια και κοινωνική του παρουσία, έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα καθημερινότητας και κοινωνικής πολιτικής, ενώ παράλληλα επιχείρησε να μεταβεί από ένα καθαρά κόμμα διαμαρτυρίας σε μια πολιτική δύναμη με σταθερή κοινοβουλευτική παρουσία και ευρύτερη πολιτική απήχηση.

Η σημαντική άνοδός του το 2021 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς κατέδειξε ότι είχε πλέον αποκτήσει έναν σταθερό εκλογικό πυρήνα και μια οργανωτική δομή ικανή να διατηρεί και να διευρύνει την επιρροή του. Ταυτόχρονα, αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τη δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους της κοινωνίας απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η διαφθορά, η οικονομική πίεση, το μεταναστευτικό και το Κυπριακό.

Παράλληλα, η γενικότερη ευρωπαϊκή τάση ενίσχυσης εθνικιστικών και αντισυστημικών κομμάτων δημιούργησε ένα ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο το ΕΛΑΜ κατόρθωσε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες και μέσα από τη δυναμική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει γενικότερα ότι νέα πολιτικά κινήματα, όταν κατορθώσουν να διατηρήσουν συνεχή παρουσία, οργανωτική δομή, πολιτική συνέπεια και σταθερή επαφή με την κοινωνία, μπορούν σταδιακά να διευρύνουν σημαντικά την εκλογική και πολιτική τους επιρροή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η είσοδος της Άμεσης Δημοκρατίας στη Βουλή αποκτά επίσης ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε ουσιαστικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 να εξασφαλίσει τέσσερις κοινοβουλευτικές έδρες και να αποκτήσει άμεση και ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι ιδρυτής και πρόεδρος του κινήματος είναι ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 24 ετών εξελέγη ανεξάρτητος ευρωβουλευτής με ποσοστό περίπου 19%, καταγράφοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά πολιτικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, και ιδιαίτερα της νεότερης γενιάς, αναζητά νέες μορφές πολιτικής έκφρασης έξω από τα παραδοσιακά κομματικά πλαίσια.

Παράλληλα, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας καταγράφηκε μια εμφανής πολιτική και προσωπική ωρίμανση του Φειδία Παναγιώτου. Η παρουσία του στα δημόσια πάνελ και στις πολιτικές συζητήσεις ήταν αισθητά πιο συγκροτημένη και ουσιαστική από ό,τι πολλοί ανέμεναν, γεγονός που συνέβαλε στο να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα από σημαντικό μέρος της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, η προσπάθεια ορισμένων να συγκρίνουν ευθέως το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών με το ποσοστό που καταγράφηκε στις ευρωεκλογές, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση «αποτυχίας», δεν αποτελεί πολιτικά ασφαλή ή αντικειμενική προσέγγιση.

Οι ευρωεκλογές και οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες, με διαφορετική ψυχολογία ψηφοφόρου, διαφορετικά κίνητρα συμμετοχής και διαφορετικά πολιτικά διακυβεύματα. Διαχρονικά, οι ευρωεκλογές χαρακτηρίζονται από αυξημένη ψήφο διαμαρτυρίας, χαλαρότερη κομματική συσπείρωση και διαφορετική εκλογική συμπεριφορά σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη διακυβέρνηση της χώρας και τη σύνθεση της Βουλής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η άμεση είσοδος ενός νέου πολιτικού κινήματος στη Βουλή και η εξασφάλιση τεσσάρων κοινοβουλευτικών εδρών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί αποτυχία. Αντίθετα, συνιστά ένδειξη ότι διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα με πραγματική παρουσία και προοπτική στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Εφόσον η Άμεση Δημοκρατία κατορθώσει τα επόμενα χρόνια να οργανωθεί θεσμικά, να παρουσιάσει σταθερό πολιτικό λόγο, να διατηρήσει επαφή με την κοινωνία και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την κοινοβουλευτική της παρουσία, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σημαντικής περαιτέρω εκλογικής ενίσχυσης στο μέλλον. Η πολιτική εμπειρία τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι νέα πολιτικά κινήματα, όταν εδραιώσουν αξιοπιστία, συνέπεια και οργανωτική συνέχεια, μπορούν να αυξήσουν αισθητά την επιρροή τους μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων ή διαφωνιών, η ανανέωση του πολιτικού σκηνικού και η διεύρυνση της πολιτικής εκπροσώπησης αποτελούν υγιές στοιχείο κάθε ώριμης δημοκρατίας, καθώς ενισχύουν τον πλουραλισμό, τη συμμετοχή των πολιτών και την ανανέωση του δημόσιου διαλόγου.

Το ουσιαστικό μήνυμα αυτών των εκλογών είναι ότι το πολιτικό σύστημα εισέρχεται σε μια περίοδο μεγαλύτερης πολυφωνίας και πολιτικής αναδιάταξης, όπου νέες πολιτικές δυνάμεις συνυπάρχουν πλέον με τα παραδοσιακά κόμματα στο πλαίσιο της ίδιας δημοκρατικής διαδικασίας.

Αυτό από μόνο του αποτελεί θετική εξέλιξη για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό της χώρας.

*Δικηγόρος