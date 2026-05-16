Ολοκληρώθηκε η 9η και προτελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, με την ΑΕΛ Novibet παρά τη νίκη (2-1) της επί του Ατρομήτου να γνωρίζει τον οδυνηρό υποβιβασμό στη Super League 2.

Από την άλλη, η ισοπαλία (0-0) του Asteras AKTOR με την Κηφισιά αφήνει τα πάντα ανοιχτά για τη δεύτερη ομάδα που θα πέσει κατηγορία. Και αυτό διότι οι Αρκάδες με 33 βαθμούς είναι στο -5 από τον Πανσερραϊκό, του οποίου ο αγώνας με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.