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Με τους έξι κατηγορούμενους να μην παραδέχονται τις 15 κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν, ξεκινά σήμερα, Τρίτη, η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, στη Λεμεσό.

Οι έξι κατηγορούμενοι, δυο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51χρονος και δυο 28χρονοι, αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και κλοπή οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο ένας 30χρονος φέρεται να σχετίζεται με την αγοραπωλησία της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή των δραστών, μετά τον εμπρησμό του βαν που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα.

Ο άλλος 30χρονος, που είναι κατάδικος για άλλη υπόθεση, φέρεται να έδωσε οδηγίες, μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, για αγορά της μοτοσικλέτας, ενώ γενετικό υλικό του 51χρονου, εντοπίστηκε σε κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση του θύματος.

Όσον αφορά στον 31χρονο, αυτός φέρεται ως ο οδηγός του βαν από το οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί. Αρχικά είχε συλληφθεί για συνέργεια μετά τη διάπραξη φόνου, αφού φέρεται ως το πρόσωπο που βοήθησε έναν εκ των δυο 28χρονων να διαφύγει μέσω των κατεχομένων. Στο πλαίσιο των ερευνών επανασυνελήφθη για νέα αδικήματα, καθώς φέρεται ως το πρόσωπο που παρήγγειλε πλαστές πινακίδες για το κλοπιμαίο όχημα, ενώ γενετικό υλικό του εντοπίστηκε σε καπέλο που έπεσε από έναν από τους δύο δράστες κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσικλέτα.

Ο ένας 28χρονος φέρεται να είναι ο εκτελεστής του Δημοσθένους και ο άλλος 28χρονος, ως το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες, με αυτοκίνητο, όταν εγκατέλειψαν την μοτοσικλέτα.

Στις 5 Ιουνίου οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες, με το δικαστήριο να ορίζει έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, ενώ έδωσε άλλες 11 ημερομηνίες, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, για συνέχιση της.

ΚΥΠΕ