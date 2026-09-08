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Έχασε και το απόρρητο την αξία του. Ο λόγος για την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς τη Βουλή με την οποία ζητούσε την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €595.000 για την αγορά καινούργιας θωρακισμένης λιμουζίνας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το σχετικό κονδύλι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Ιουλίου.

Στην επιστολή το Υπουργείο ανέφερε πως οι τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου οχήματος περιλαμβάνουν απαιτήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν σε χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οι απαιτήσεις θωράκισης , οι οποίες δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν. Η συγκεκριμένη επιστολή δεν έπρεπε να διαβαθμιστεί ως απόρρητη καθώς δεν αποκαλύπτονταν οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία.

Η συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών χωρίς να δοθούν στοιχεία για τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος. Μάλιστα, στη συνεδρία συμμετείχαν μόνο βουλευτές καθώς και εργαζόμενοι στη Βουλή που είναι διαπιστευμένοι για τη διαχείριση εμπιστευτικών θεμάτων.

Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών τελικά συναίνεσαν κατά πλειοψηφία στην αποδέσμευση του κονδυλίου. Προηγουμένως ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου είχε δηλώσει πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πλήρως ενήμερος για την πρόθεση για αγορά του οχήματος, απλά δεν γνώριζε τις τεχνικές προδιαγραφές. Τελικά έγινε πολύ φασαρία για το τίποτα.

Ε.ΠΑ