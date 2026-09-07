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Παρά τις αρχικές αντιδράσεις από τα κόμματα, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας σε λήψη απόφασης για αποδέσμευση του κονδυλίου €595.000 για την αγορά νέου θωρακισμένου οχήματος για τις ανάγκες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, στην παρουσία και τεχνοκρατών. Όπως πληροφορείται ο «Φιλελεύθερος», υπέρ της αποδέσμευσης του κονδυλίου τάχθηκαν οι βουλευτές ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, ενώ καταψήφισε το Κίνημα ΑΛΜΑ. Το ΑΚΕΛ, παρόλο που αρχικά συμφώνησε, επιφυλάχθηκε να μεταφέρει τη τελική του θέση αργότερα το απόγευμα.

