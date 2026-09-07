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Με οδηγίες του κ. Θεμιστού Αρναούτη, Αρχηγού Αστυνομίας, τέθηκε σήμερα σε διαθεσιμότητα μέλος της Αστυνομίας, ηλικίας 45 ετών.

Εναντίον του διερευνάται υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της κλοπής από δημόσιο λειτουργό, της κατάχρησης εξουσίας, του δόλου και της κατάχρησης εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, καθώς και της κλοπής. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λεμεσό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει εξετάσεις.