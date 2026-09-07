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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής περιουσίας, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λάρνακας, στις 15/08/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Μικροπαραβάσεων του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πόλεως Λάρνακας, στα τηλέφωνα 24-804037, 24-804038 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.