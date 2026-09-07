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Τις εσωκομματικές διεργασίες ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028 έχει αρχίσει το ΔΗΚΟ, με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να ξεκαθαρίζει ότι στην παρούσα φάση προτεραιότητα αποτελεί ο διάλογος με τη βάση και τα στελέχη του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε ότι δεν έχουν γίνει επαφές με τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ ή άλλα κόμματα, ενώ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αναφορικά με την επιλογή υποψηφίου, περιλαμβανομένης της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη για δεύτερη θητεία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι «θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον διάλογο την επόμενη περίοδο. Ξεκίνησαν οι επαρχιακές συνδιασκέψεις και θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με κοινωνικά και κομματικά σύνολα, για να ακούσουμε απόψεις, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς μια σφαιρική εικόνα».

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ποιοι θα είναι οι πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι υποψήφιος ο κ. Χριστοδουλίδης».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να στηρίξουν εκ νέου τον νυν Πρόεδρο, απάντησε ότι «αυτό θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, όταν ολοκληρωθεί η δική μας διαδικασία για τις προεδρικές εκλογές».

Ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα φάση δεν έχουν επαφές με τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, ούτε με άλλα κόμματα για τις εκλογές. «Δεν επιδιώξαμε τέτοιες επαφές, γιατί τώρα είναι η στιγμή να ακούσουμε τα στελέχη και τη βάση του κόμματος», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι στη συνέχεια ενδεχομένως να επιδιώξουν επαφές και με άλλα κόμματα, προκειμένου να διερευνήσουν το πολιτικό περιβάλλον πριν λάβουν τη δική τους απόφαση.

Ερωτηθείς εάν θα εισηγηθούν δικό τους υποψήφιο στα άλλα κόμματα, απάντησε ότι «δεν έχουν καταλήξει σε αποφάσεις για δικό μας υποψήφιο ή αν θα στηρίξουμε υποψήφιο άλλου κόμματος ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για μια νέα θητεία».

Σε ερώτηση εάν το ΔΗΚΟ βρίσκεται πιο κοντά στην Αριστερά ή τη Δεξιά, ή εάν θα διατηρήσει τη σημερινή του στάση, απάντησε ότι «δεν είναι έτσι που αποφασίζουμε. Έχει τεράστια σημασία να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο υποψήφιος».

Όπως ανέφερε, «το ΔΗΚΟ είναι το κόμμα του κέντρου και, όπως είναι καλά γνωστό, εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιος θα είναι ο υποψήφιος, τις πολιτικές του θέσεις και ποια θα είναι η πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Όλα αυτά θα τα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος την κατάλληλη στιγμή».

Προεδρική λιμουζίνα: «Ο Πρόεδρος θεωρητικά έπρεπε να γνωρίζει»

Όσον αφορά τη συζήτηση για την αγορά νέας προεδρικής λιμουζίνας, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αναμένουν ενημέρωση στην Επιτροπή Οικονομικών. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μας εξηγήσουν γιατί απαιτείται η αγορά αυτού του οχήματος», σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν είναι δυνατόν να μην γνώριζε ο Πρόεδρος για την αγορά της προεδρικής λιμουζίνας, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε πως «θεωρητικά έπρεπε να γνωρίζει».

«Ενδεχομένως, ανάμεσα σε πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έπρεπε να εξετάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, να μην είχε αντιληφθεί το ύψος του ποσού, αλλά θεωρώ ότι γνώριζε την εισήγηση για αγορά μιας νέας λιμουζίνας, που αφορά την ασφάλεια του ιδίου», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τη διαρροή, ανέφερε ότι «οποιαδήποτε έγγραφα έρχονται στη Βουλή, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, θα δουν το φως της δημοσιότητας, εκτός και αν είναι εμπιστευτικής φύσεως ή εμπεριέχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

Συνταξιοδοτικό: «Πρόκειται για την πιο σημαντική και περίπλοκη μεταρρύθμιση μετά το ΓεΣΥ»

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην προτεινόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι «η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το ποσοστό που λαμβάνει ο κάθε συνταξιούχος ως αναλογία του τελευταίου του μισθού. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα πάρα πολύ προβληματικό σύστημα».

Σημείωσε ότι είναι γνωστό το πρόβλημα με τους χαμηλοσυνταξιούχους, υπογραμμίζοντας πως «θεωρούμε ότι οι χαμηλές συντάξεις πρέπει να αυξηθούν σημαντικά».

Τόνισε, παράλληλα, ότι πρέπει να προωθηθεί μια μεταρρύθμιση που θα αφορά την ουσία του προβλήματος, μέσω της ενθάρρυνσης και λειτουργίας των ταμείων προνοίας, ώστε να συμπληρώνονται οι συντάξεις. «Όλες οι σύγχρονες χώρες στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει τέτοια σχέδια με επιτυχία», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι συμφωνεί με τους κοινωνικούς εταίρους πως οι δύο αυτοί πυλώνες της μεταρρύθμισης πρέπει να προωθηθούν παράλληλα. «Το κόστος θα είναι σημαντικό και δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Πρόκειται για την πιο σημαντική και περίπλοκη μεταρρύθμιση μετά το ΓεΣΥ», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι «θέλουμε να καλύψουμε όλους τους εργαζόμενους και όλους τους συνταξιούχους».

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε μια διαχρονική θέση του κόμματος, η οποία αφορά τη δημιουργία ενός Ταμείου Επενδύσεων. Όπως ανέφερε, «τα έσοδα θα προσθέτουν και θα συμπληρώνουν τις συντάξεις».

Όπως εξήγησε, τα έσοδα θα προέρχονται από κρατικές πηγές. «Το κράτος θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό το ταμείο ετησίως. Καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή που προνοεί όπως τα έσοδα από το φυσικό αέριο, το οποίο θα εξάγει η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα μέρος να προστίθεται σε αυτό το ταμείο», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι το ύψος των συντάξεων εξαρτάται από τις εισφορές που έχει καταβάλει ο κάθε συνταξιούχος. «Εξαρτώνται από τον μισθό, τις εισφορές, από τα πόσα χρόνια έχει δουλέψει ο καθένας. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη όταν υπολογίζεται η σύνταξη», εξήγησε.

Τέλος, ανέφερε ότι, με βάση τα σενάρια του Υπουργείου Εργασίας, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν αύξηση 40%-50% σε κάποιες περιπτώσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι «πρέπει να δούμε την ολοκληρωμένη πρόταση».