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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λεμεσού, στις 30 Αυγούστου, 2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.