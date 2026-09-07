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Δύο σχέδια επιδότησης για τα δίδακτρα παιδιών προσχολικής ηλικίας τίθενται σε εφαρμογή για τη σχολική χρονιά 2026-2027, καλύπτοντας τόσο παιδιά μέχρι τεσσάρων ετών όσο και παιδιά άνω των τεσσάρων ετών μέχρι το όριο της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από γονείς για συμμετοχή στα σχέδια.

Κοινό σημείο των δύο σχεδίων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026, καθώς οι δικαιούχοι που θα υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τότε θα μπορούν να λάβουν την επιδότηση με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ή από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης του παιδιού, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, η επιδότηση θα αρχίζει από τον μήνα υποβολής της αίτησης.

Παιδιά μέχρι 4 ετών: Επιδότηση έως 80%

Το πρώτο σχέδιο αφορά την επιδότηση διδάκτρων και σίτισης παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών και αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν είναι όλοι οι δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για το 2026, οι οποίοι τηρούν απαραίτητα τα ακόλουθα κριτήρια:

(1) Έχουν εξαρτώμενο παιδί, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 4ων ετών μέχρι και τις 31/8/2026, και

(2) Έχουν εγγράψει το δικαιούχο παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο.

Βάσει του Σχεδίου, επιδοτείται μέχρι και το 80% του μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση των παιδιών της ομάδας στόχου σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Σημειώνεται ότι ισχύουν τα ίδια κριτήρια με το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι τεσσάρων ετών που εφαρμόστηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-26.

Οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο σχέδιο άνοιξαν την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00.

Σημαντικό για τους γονείς που ήταν ήδη δικαιούχοι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είναι ότι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2026-2027. Η προηγούμενη έγκριση δεν ανανεώνεται αυτόματα.

Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από τον γονέα που θεωρείται δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου.

Παιδιά άνω των 4 ετών: Έως €200 τον μήνα

Το δεύτερο σχέδιο αφορά παιδιά ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών και μέχρι το όριο της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλες οι οικογένειες με παιδιά εκ των οποίων τουλάχιστο ένα να είναι ηλικίας τουλάχιστον 4ων ετών, κατά την 31ην Αυγούστου του έτους που ορίζει το Σχολικό Έτος, εφόσον διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Η παροχή επιδότησης διδάκτρων θα εγκρίνεται σε δικαιούχους νοουμένου ότι πληρούνται παράλληλα οι ακόλουθοι όροι:

– Υπάρχει εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας τουλάχιστον 4ων ετών και μέχρι του ορίου της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης (δηλαδή παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/5/2022 μέχρι και τις 31/8/2022).

– Το παιδί συνεχίζει να φοιτά ή έχει εγκριθεί/εξασφαλίσει θέση και πρόκειται να φοιτήσει σε νηπιαγωγείο/δομή που συμμετέχει στο παρόν Σχέδιο.

– Το παιδί δεν έχει γίνει αποδεκτό για φοίτηση στην υποχρεωτική δημόσια προσχολική εκπαίδευση καθώς δεν εντάσσεται στο ηλικιακό όριο που έχει καθοριστεί.

Βάσει του Σχεδίου, το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 100% του ύψους των διδάκτρων φοίτησης, με μέγιστο ποσό τα €130 ή €200 μηνιαίως για κάθε παιδί, αναλόγως εάν αυτό φοιτά σε κοινοτικό ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο, αντίστοιχα.

Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν Πιστοποιητικό Εγγραφής για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση του παιδιού, που θα τους δοθεί από τον πάροχο (νηπιαγωγείο) που περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Σχεδίου.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΣΑΑ005)

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή του δικαιούχου παιδιού στο Σχέδιο μπορεί να υποβάλλεται μόνο από ένα εκ των δυο γονέων. Στις περιπτώσεις εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από τον γονέα που έχει τη φύλαξη του παιδιού (που μένει μαζί του δηλαδή).

Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς για να καταβληθεί το ποσό της επιδότησης για τον μήνα Ιούνιο 2027 ο πάροχος έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στον ΦΥ αντίγραφο βεβαίωσης ολοκλήρωσης φοίτησης για το κάθε δικαιούχο παιδί. Παιδιά για τα οποία δεν θα ληφθεί η εν λόγω βεβαίωση, ο ΦΥ δύναται να απαιτήσει επιστροφή των οποιωνδήποτε καταβληθέντων ποσών.

Οι γονείς που επιθυμούν να επωφεληθούν την επιδότηση είναι σημαντικό να εγγράψουν το παιδί τους σε νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο και στη συνέχεια να συμπληρώσουν και να υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση που είναι αναρτημένη στην Κυβερνητική Πύλη https://www.gov.cy και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας https://www.wbas.dmsw.gov.cy.

Η εφαρμογή του πιο πάνω Σχεδίου ξεκινά από το Σεπτέμβριο 2026 και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τους γονείς θα είναι διαθέσιμες από τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00πμ και χρειάζεται να συμπληρωθούν από όλους τους γονείς δικαιούχων παιδιών.

Η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία

Και στα δύο σχέδια, οι γονείς που θα ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα μπορούν να επωφεληθούν από την επιδότηση από την 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον το παιδί φοιτούσε ήδη από τότε.

Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η επιδότηση θα ξεκινήσει από τον μήνα κατά τον οποίο έγινε η αίτηση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα καλυφθούν οι προηγούμενοι μήνες.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy και της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση απαιτείται προσωπικός και επιβεβαιωμένος λογαριασμός μέσω του gov.cy ή λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως μέσω της πύλης ΑΡΙΑΔΝΗ.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για την έγκριση της αίτησης.

Τα χρήματα καταβάλλονται απευθείας στον πάροχο

Και στις δύο περιπτώσεις, η επιδότηση δεν καταβάλλεται στους γονείς αλλά απευθείας στον βρεφονηπιακό σταθμό ή το νηπιαγωγείο, σε μηνιαία βάση.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά το τέλος κάθε μήνα. Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση, οι πάροχοι προτρέπονται να εισπράττουν κανονικά τα δίδακτρα και, μετά την καταβολή της επιδότησης, να επιστρέφουν στους γονείς τη σχετική διαφορά.

Για το Σχέδιο που αφορά παιδιά άνω των τεσσάρων ετών, η επιδότηση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Για να καταβληθεί η επιδότηση του Ιουνίου 2027, ο πάροχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης της φοίτησης για κάθε δικαιούχο παιδί. Εάν δεν υποβληθεί η σχετική βεβαίωση, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Τα δύο σχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα για παιδιά άνω των τεσσάρων ετών εντάσσεται σε μεταρρύθμιση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το πρόγραμμα για παιδιά μέχρι τεσσάρων ετών συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας μέσω της ιστοσελίδας της, στο 1450 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο children@wbas.dmsw.gov.cy.