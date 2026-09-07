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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε πως ευελπιστεί να έχει ακόμη 2-3 συναντήσεις με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, πριν τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτό τον μήνα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος μιλούσε στο πλαίσιο συνάντησής του τη Δευτέρα το πρωί με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου. Καλωσορίζοντάς τους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι σημαντική η συνάντηση μας, πριν και από τη μετάβαση μου στη Νέα Υόρκη και τις συναντήσεις που έχω με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη».

Υπενθύμισε πως θα συναντηθεί ξανά την Τετάρτη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. «Ευελπιστώ να έχουμε ακόμη 2-3 συναντήσεις πριν να πάμε στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

«Θα σας ενημερώσω, να μου πείτε και εσείς τι προγραμματίζετε και να δούμε πώς προχωρούμε από κοινού», κατέληξε ο Πρόεδρος.