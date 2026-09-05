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Αναβλήθηκε η επίσκεψη στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Philenews, αυτό δεν θα καταστεί δυνατό λόγω θεμάτων υγείας της κ.Ολγκίν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε την ελπίδα ότι το έγγραφο καταγραφής των συγκλίσεων στο Κυπριακό θα είναι έτοιμο μέχρι την κάθοδο της απεσταλμένης, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί το έγγραφο ως βάση για την επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το έγγραφο θα πρέπει να δοθεί στις δύο πλευρές και στις εγγυήτριες δυνάμεις, ώστε «το συντομότερο» να υπάρξει συνέχεια στη διαδικασία.

«Ευελπιστούμε ότι το έγγραφο αυτό θα είναι έτοιμο», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί πως αποτελεί «έναν πολύ καλό τρόπο για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».

Όπως ανέφερε, στη βάση του εγγράφου, και αφού υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να πραγματοποιηθεί διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των συγκλίσεων.

«Από τη στιγμή που συμφωνούμε στις συγκλίσεις- γνωρίζουμε πολύ καλά πού δεν υπάρχουν συγκλίσεις, πού είναι οι αποκλίσεις – να επαναρχίσει η διαπραγμάτευση από τις αποκλίσεις», ανέφερε.