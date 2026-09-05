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Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων κατά του Κιέβου διέταξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin), με ισχύ από το Σάββατο, ενόψει της επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προσγειώθηκαν σήμερα στη Μόσχα για συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters, δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική γνώση, προσθέτοντας ότι θα συναντηθούν με τον Ρώσο προεδρικό απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο, ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές στη διάρκεια μιας παύσης των επισκέψεών τους στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, αλλά κι ένα άλλο πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου κοντά στην Οδησσό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα την αναφορά.

protothema.gr