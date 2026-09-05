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Βροχοπτώσεις σημειώνονται από το μεσημέρι σε διάφορες ορεινές περιοχές της Κύπρου, με το σκηνικό του καιρού να παρουσιάζει πρόσκαιρη μεταβολή.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» καταγράφουν τις βροχές που επηρεάζουν περιοχές των ορεινών.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, μέχρι το απόγευμα δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά. Σε περίπτωση καταιγίδας, είναι πιθανό να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια ενδέχεται να φθάσουν τα 5 μποφόρ.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν μέχρι αργά το απόγευμα. Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους αναμένονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια, ενώ ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη στο ανατολικό μισό του νησιού και στο εσωτερικό.

Δείτε βίντεο: