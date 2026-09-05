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Θα εξεταστούν ξανά τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση με το κατεψυγμένο και μαχαιρωμένο βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο ενοικιασμένο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Ειδικά τα δύο μεγαλύτερα, η 15χρονη έγκυος που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική καθώς και ο 12χρονος που έχει διακομισθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, φέρονται να γνωρίζουν περισσότερα από όσα μέχρι τώρα έχουν καταθέσει αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η εξέταση των ανηλίκων από την παιδοψυχολόγο θα γίνει τις επόμενες ώρες καθώς οι αρχές θεωρούν ότι τα ανήλικα παιδιά γνωρίζουν περισσότερα από είπαν στις αρχικές τους καταθέσεις κυρίως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους.

Εκ νέου αναμένεται να εξεταστούν από παιδοψυχολόγο τα παιδιά της οικογένειας, και κυρίως τα δύο μεγαλύτερα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε κατάψυξη σπιτιού στην Κυψέλη φέροντας μαχαιριές.

Με εντολή εισαγγελέα, τα δύο ανήλικα αγόρια 9 και 12 ετώ που είναι στο Παίδων, δεν επιτρέπεται να τα πλησιάσει κανείς, πέραν των ψυχολόγων, των γιατρών και των νοσηλευτών.

Η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο, καθώς εκεί υπάρχει ψυχιατρική κλινική και το κορίτσι χρήζει παρακολούθησης από ειδικούς, γιατί παρουσιάζει έντονα στερητικά σύνδρομα από την χρόνια χρήση ναρκωτικών.

cnn.gr