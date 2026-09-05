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Την προηγούμενη βδομάδα η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία φυσικά φαινόμενα που θα επηρέαζαν το νησί. Οι προειδοποιήσεις έπαιζαν σε όλα τα κανάλια και δίδονταν σχετικές επεξηγήσεις για το επικίνδυνο του φαινομένου. Οι προβλέψεις ήταν τόσο ακριβείς που μας έδιναν και την ώρα (10:00π.μ.) που θα ξεσπούσαν τα περίεργα φαινόμενα. Και πράγματι, την επομένη (29/8/2026) καταγράφηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Βρισκόμουν Πάφο το προηγούμενο Σάββατο και ξαφνικά μετά την 10η πρωινή ο ουρανός γέμισε σύννεφα, σηκώθηκε δυνατός αέρας, έπεσε δυνατή βροχή και χαλάζι μεγέθους βώλου. Μπράβο για την αξιοπιστία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατόπιν εορτής ήρθε και το cy.alert.

Σε προηγούμενο άρθρο μου έκανα αναφορά στον Επιμηθέα του «Πρωταγόρα». «Οι θεοί αφού έπλασαν τα ζώα έδωσαν εντολή στον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να τους μοιράσουν αξιοσύνες, τέτοιες που να ταιριάζουν στο καθένα τους. Ο Επιμηθέας, που δεν ήταν πολύ σοφός, έπεισε τον Προμηθέα να τον αφήσει να κάμει εκείνος τη μοιρασιά και ξόδεψε όλες τις χάρες στα ζώα ενώ έμενε αφρόντιστη ακόμα η ράτσα των ανθρώπων. Ο Προμηθέας όταν επιθεώρησε τη μοιρασιά είδε τον άνθρωπο γυμνό και ξυπόλυτο˙ πώς θα επιβίωνε; Ο Προμηθέας τότε έκλεψε από τον Ήφαιστο και την Αθηνά την τεχνική γνώση και τη φωτιά και την έκανε δώρο στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι αρχικά ζούσαν σκόρπιοι. Έτσι τους αφάνιζαν τα θηρία οπότε ένιωσαν την ανάγκη να συγκεντρώνονται και να χτίζουν πολιτείες. Όμως, αδικούσε ο ένας τον άλλο, μια και δεν είχαν την πολιτική τέχνη, κι έτσι πάλι σκορπίζονταν και τους έτρωγαν τα θηρία. Τότε ο Δίας έστειλε τον Ερμή να φέρει σε όλους τους ανθρώπους την αιδώ και τη δικαιοσύνη, για να δημιουργηθούν μονιασμένες πολιτείες και δεσμοί που να δένουν με φιλία τους ανθρώπους».

Ένας σεβάσμιος κύριος μου τηλεφώνησε και μου διηγήθηκε την κυπριακή εκδοχή του μύθου, όπως του την έλεγε ο πατέρας του.

«Ο Θεός, αφού μοίρασε δεξιότητες σε όλα τα ζώα όπως γρήγορο τρέξιμο, δύναμη, αγριάδα, χαυλιόδοντες, κ.ά. διαπίστωσε ότι δεν έμεινε σχεδόν τίποτε να δώσει στη ράτσα των ανθρώπων. Οπότε φώναξε τον βοηθό του, του έδωσε ένα καζάνι γεμάτο νου και μια κουτάλα και τον διέταξε να δίνει από μια γεμάτη κουτάλα νου, δηλαδή 400 δράμια, σε κάθε άνθρωπο. Έτσι και έγινε. Περνούσε ο κάθε άνθρωπος και έπαιρνε από μια γεμάτη δόση κουτάλας νου και έφευγε. Ο βοηθός σε κάποιο στάδιο διαπίστωσε ότι άδειαζε το καζάνι επικίνδυνα ενώ υπήρχε μια μεγάλη ουρά ανθρώπων που περίμεναν κατά οικογένειες. Έντρομος ο βοηθός ρωτά τον Θεό τί να κάνει και αυτός του απάντησε, βάλε νερό και συμπλήρωσε, οπότε οι υπόλοιποι έπαιρναν 300 δράμια νου και το υπόλοιπο νερό».

Θα συμπλήρωνα ότι επειδή πάλι κόντευε να εξαντληθεί ο νους στο καζάνι ο βοηθός, αφού είχε και θεία έγκριση, έβαλε κι άλλο νερό και έτσι κάποιοι πήραν μόνο 200 δράμια. Και επειδή, στην Κύπρο, συνήθως οι οικογένειες κινούνται μαζί, δηλαδή περίμεναν στην ίδια σειρά είμαι σίγουρη ότι και τα άλλα μέλη της οικογένειας πήραν 200 δράμια μόνο (και 70.000 άλλοι). Δεν εξηγείται το γεγονός ότι κάποιοι ρασοφόροι μας πλάσαραν έναν «αμπάλατο» παιδαρέλι προσδίδοντάς του τον αέρα της σοβαροφάνειας˙ δεν εξηγείται το γεγονός ότι κάποιος επιβλέπει το παιδί του να «θάβεται» ζωντανό επειδή έτσι θα χρηματοδοτήσουν περισσότεροι την «τρέλλα» του. Πρόκειται για ένα άσχετο, αμόρφωτο, αλαζόνα 24χρονο που δεν συναισθάνεται για τις ανάρμοστες πράξεις του. Και τώρα θυμήθηκαν κάποιοι να διαμαρτυρηθούν.

Γίνεται τόση εκστρατεία από τις τράπεζες ότι ποτέ δεν θα ζητήσουν τους κωδικούς από το τηλέφωνο ή με άλλο τρόπο. Και κάθε λίγες μέρες ακούμε στα νέα ότι επιτήδειοι ξάφρισαν ακόμα ένα συμπατριώτη μας.

Το χειρότερο είναι όταν άνθρωποι που βρίσκονται (καλώς ή κακώς) στην εξουσία δεν έχουν καλές σχέσεις με την κοινή λογική.

Για παράδειγμα, όταν ξέσπασε ο αφθώδης πυρετός στα κατεχόμενα ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει και στις ελεύθερες περιοχές. Λήφθηκαν μέτρα προς αποφυγή;

Μόλις ανέλαβε υπηρεσία στο Υπουργείο Παιδείας η Αθηνά Μιχαηλίδου μας ανακοίνωσε ότι θα έβαλλε κλιματιστικά στα σχολεία διότι έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ οι μαθητές φεύγουν 10 Ιουνίου και επιστρέφουν πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου). Στην πορεία και ενώ μπήκαν μερικά κλιματιστικά, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν διότι χρειάζονταν αναβάθμιση οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των σχολείων (Τεχνικές Υπηρεσίες σχολείων υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας). Μήπως έπρεπε να εξηγηθεί πρώτα με Τεχνικές Υπηρεσίες και μετά να κάνει δηλώσεις; Σήμερα δήλωσε ότι οι εξετάσεις για διορισμό, που η δική της Υπηρεσία εφάρμοζε, έχουν «στρεβλώσεις»˙ τώρα το αντιλήφθηκε.

Παρατηρήθηκε διακοπή ρεύματος διότι υπάρχει βλάβη στη γραμμή μεταφοράς. Ποιος καθόρισε τις τεχνικές προδιαγραφές για τις συνδέσεις και ποιος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και συντήρησή τους; Ποιος αξιολόγησε τον κίνδυνο απώλειας επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής; Υπάρχει μηχανισμός ασφαλούς λειτουργίας, γιατί δεν ενεργοποιήθηκε;

Σχετικά συχνά πλέον κλείνει μεγάλος αυτοκινητόδρομος λόγω ανατροπής φορτηγού. Δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ώστε να είχαν δημιουργηθεί έξοδοι;

Κατόπιν εορτής σπεύδουν να εφαρμόσουν μέτρα που να απαγορεύουν τον απόπλουν σκαφών σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών.