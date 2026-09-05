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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε στρατιωτική βάση της περιοχής Βιάτσα, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περίπου 60 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

🇧🇴 ÚLTIMA HORA: La policía confirma al menos dos fallecidos, 59 heridos y siete desaparecidos tras explosión en cuartel militar de Viacha, Bolivia. pic.twitter.com/0VtZy6ntAy September 5, 2026

Earlier today, two explosions occurred at the General Maintenance Center of the RAM-2 “Bolívar” Mechanized Artillery Regiment in Viacha, La Paz Department, Bolivia.



The explosions were reported at around 2:30 PM in an area used to store pyrotechnic materials belonging to the… pic.twitter.com/iiJeNZ1h2d — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 5, 2026

Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.

Οι εκρήξεις στη Βιάτσα – μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας – σημειώθηκαν γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Κύπρο) και καταγράφονται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.

protothema.gr