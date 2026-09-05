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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines από το Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην καμπίνα, εκτοξεύοντας ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις, πριν ακινητοποιηθεί από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος με ταινία και δεματικά. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη, όπου τον παρέλαβαν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην πτήση 618 της American Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντάλας – Νιούαρκ.

🇺🇸 They had to tape his head to the seat… That’s where this American Airlines flight ended up.



A passenger on the Dallas-to-Newark run went off: racist slurs, anti-gay slurs, then fists.



He hit the man beside him, he pushed a woman who tried to help, so crew handed over… https://t.co/sg6vfoOGY0 pic.twitter.com/ZpqQsfYA2f September 4, 2026

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο επιβάτης άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά στη θέση του, εξαπολύοντας μια παραληρηματική επίθεση γεμάτη ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς προς τον διπλανό του επιβάτη.

Όταν ένας μαύρος αεροσυνοδός παρενέβη για να τον σταματήσει, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε την επίθεσή του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρατσιστική ύβρη και προσβλητικές εκφράσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Τον ακινητοποίησαν με ταινία και δεματικά

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς ο επιβάτης άρχισε να γίνεται και σωματικά επιθετικός. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, χτύπησε τον συνεπιβάτη του και έσπασε τον υπολογιστή του.

Μια γυναίκα επιβάτης προσπάθησε να βοηθήσει τον άνδρα που βρισκόταν δίπλα στον επιτιθέμενο, όμως εκείνος την απώθησε.

Τότε τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν και κατάφεραν να τον περιορίσουν, χρησιμοποιώντας ταινία και δεματικά. Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος, ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κάθισμά του, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.



According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh September 4, 2026

Αναγκαστική προσγείωση και σύλληψη

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη «λόγω ενός ενοχλητικού επιβάτη». Όπως ανέφερε η εταιρεία, μετά την προσγείωση «οι αρχές επιβολής του νόμου συνάντησαν το αεροσκάφος και βοήθησαν στην αποβίβαση του επιβάτη», πριν η πτήση συνεχίσει προς τον τελικό της προορισμό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.160 περιστατικά απείθαρχων επιβατών το 2026.

Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη με βάση πολιτειακές κατηγορίες.

Το FBI συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων σε συνεργασία με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα απαγγελθούν και ομοσπονδιακές κατηγορίες.

«Το FBI πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις για τη συλλογή στοιχείων και θα συνεργαστεί με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ ώστε να καθοριστεί αν θα ασκηθούν ομοσπονδιακές διώξεις», ανέφερε η υπηρεσία.

protothema.gr