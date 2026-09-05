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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Παντέλα Παναγιώτα, Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10. Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», δρόμος Ανθούπολης – Παλαιοχωρίου, Λακατάμια, τηλ. 22327100, 22327102.

Χαγκούδης Ανδρέας, Λεωφ. Στροβόλου 244Γ. Έναντι πρώην «Sun Tower», Στρόβολος, τηλ. 22049296, 96118353.

Χατζηαποστόλου Αντώνης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α. Δρόμος Junior English School, Λευκωσία, τηλ. 22311416, 99513314.

Τσακμάκης Θεόκλητος, Αγίου Ανδρέου 64. Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο», Στρόβολος, τηλ. 22771999, 22351072.

Κίκας Μιχάλης, Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, κατ. 5, Δάλι, τηλ. 22521991, 22523104.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Χαραλάμπους Έλενα, Παναγίας Ευαγγελίστριας 81. Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και αρτοποιείου «Ζορπάς», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25738560, 25736349.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Κωνσταντόπουλος Χρίστος, Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Λεμεσός, τηλ. 25365325, 25365325.

Λάμπρου Ιωάννα, Αγίας Φυλάξεως 145. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι καταστήματος «ORCHESTRA», Λεμεσός, τηλ. 25717300.

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 228. Δίπλα από ψησταριά «Διομήδης», Λεμεσός, τηλ. 25361626, 97685069.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής» νυν SUPER DISCOUNT, Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

Ζόππος Κωνσταντίνος, Λεωφ. Φανερωμένης 122. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24622810, 24651003.

ΠΑΦΟΣ

Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.