Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ιδού τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Τιμινή Αντωνία, Αγίου Στυλιανού 34Ε. Απέναντι από την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού, Λακατάμια, τηλ. 22322225.

>Νικολάου – Πήτερ Ανδρέας, Αγίου Ανδρέα 12. 100μ. από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο, δίπλα από λουκουμάδες «Μιχαλάκης», Λευκωσία, τηλ. 22430032, 22424078.

>Κόκκινος Τάσος, Χρυσάνθου Μυλωνά 13. Πάροδος λεωφ. Λεμεσού και Αρμενίας, μεταξύ «Pahit ice» και κτηρίου «Τσεριώτης» (πρώην «Unicars»), Στρόβολος, τηλ. 22777117, 99086602.

>Μένοικος Κυριάκος, Λεωφ. Κυρηνείας 53. Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλησίον εισόδου «Σκαλί Αγλαντζιάς», Αγλαντζιά, τηλ. 22005704.

>Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου 28Β&Γ. Έναντι κινηματογράφου «Οθέλλος», Έγκωμη, τηλ. 22590447, 22819910.

>Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.

>Τοουλιά Παναγιώτα, Ναυπλίου 28. Έναντι Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25350829, 25715141.

>Σολομωνίδου – Παύλου Έλενα, Αγίας Φυλάξεως 244Β. Πλησίον νέας υπεραγοράς «METRO», κυκλικός κόμβος Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25336333, 99261579.

>Παπακυριακού Μαρτίνος, Ιωάννη Πολέμη 29Β. Δίπλα από υπεραγορά «Σκλαβενίτης» και εκκλησίας Πέτρου & Παύλου, Λεμεσός, τηλ. 25316231.

>Σέμκινα Νεάρχου Αλίνα, Γρίβα Διγενή 93. Δίπλα από οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι Κρυσφήγετου Γρίβα, Λεμεσός, τηλ. 25432240.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Παπαχρίστου Ελισάβετ, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

>Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

>Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

ΠΑΦΟΣ

>Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία, Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ», Πάφος, τηλ. 26949259, 26222670.

>Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

>Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.