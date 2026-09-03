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ΤΟ θέμα με τη ρύπανση της θάλασσας της Λεμεσού δεν είναι τωρινό. Έχει χρόνια που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά λύση δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι όλοι δηλώνουν προβληματισμό, τούτο για τους πολίτες δεν σημαίνει τίποτε. Γιατί η ρύπανση δεν αντιμετωπίζεται θεωρητικά. Ούτε μόνο με τις διαπιστώσεις.

Η ΛΕΜΕΣΟΣ είναι η πόλη με το μεγαλύτερο παραλιακό μέτωπο και προφανώς προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία. Προκαλεί και αγανάκτηση, καθώς δεν μπορεί να μην μπορεί κάποιος να μην πηγαίνει για κολύμπι στην κοντινότερη παραλία της πόλης, επειδή δεν είναι καθαρή η θάλασσα.

ΤΟ ζήτημα συζητήθηκε προ ημερών στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και των τοπικών αρχών, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν μέτρα, να υλοποιηθούν, με απώτερο στόχο να περιορίσουν το πρόβλημα και οριστικά να το λύσουν.

ΑΠΟ όσα δημόσια έχουν αναφερθεί, προκύπτει ότι οι πιθανές πηγές ρύπανσης είναι πολλές και διαφορετικές: Αγωγοί απορρίψεων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σκάφη αναχυψής και πλοία, ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και όμβρια ύδατα.

ΟΠΩΣ συναφώς έχει αναφερθεί, το ζητούμενο είναι πλέον η καταγραφή των αιτιών, να ακολουθήσουν συγκεκριμένοι έλεγχοι και να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την προέλευση των περιστατικών ρύπανσης.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, μετά από τόσα χρόνια, με το πρόβλημα αυτό να υπάρχει, αναζητείται το προφανές:Ποιο είναι το πρόβλημα και από που προκαλείται.

ΤΟ θέμα με τη ρύπανση της θάλασσας της Λεμεσού παραμένει στο προσκήνιο καθώς είναι… αιχμάλωτο στα γραφειοκρατικά γρανάζια του κράτους και διαφορετικών υπηρεσιών. Έχει αναλάβει, όπως αναφερθεί, συντονιστικό ρόλο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό είναι ένα σωστό βήμα. Το θέμα είναι και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, να μην αποποιούνται ευθυνών. Και να αναλαμβάνουν δράσεις.

ΔΕΝ μπορεί σήμερα, με αφορμή και το πρόβλημα αυτό που αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, να γίνεται λόγος για καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν να δηλώνεται ότι επειδή εμπλέκονται 18 κρατικές υπηρεσίες τίποτε δεν γίνεται καθώς διαπιστώνεται σύγκρουση αρμοδιοτήτων; Ή να αναφέρεται ότι η μια υπηρεσία περιμένει δράσεις από την άλλη;

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο οποίος έχει ασχοληθεί για χρόνια με θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων, είπε τα εξής: «Δεν είναι δυνατόν εδώ και 12-13 χρόνια να καταγράφονται παρόμοια περιστατικά και η κρατική μηχανή να ενεργοποιείται κάθε φορά μόνο όταν προκύψει νέο επεισόδιο». Αυτό λέει τα πάντα!