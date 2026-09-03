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Ισχυρή κυπριακή παρουσία καταγράφεται και στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF49), που πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τέσσερις ταινίες να συμμετέχουν στα διαγωνιστικά του προγράμματα και δύο Κύπριους σκηνοθέτες να παρουσιάζουν νέα κινηματογραφικά σχέδια στο Pitching Lab.

Στη φετινή διοργάνωση, στην οποία υποβλήθηκαν συνολικά 3420 ταινίες από όλο τον κόσμο, θα προβληθούν 157 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές, 30 συμμετέχουν στο επίσημο ελληνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα και 19 στο ελληνικό σπουδαστικό, ενώ 45 ταινίες πραγματοποιούν παγκόσμια πρεμιέρα.

Στο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα έχουν επιλεγεί δύο κυπριακές παραγωγές. Ξεχωρίζει το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, το οποίο θα διαγωνιστεί παράλληλα και στο διεθνές πρόγραμμα. Η ταινία είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της τον περασμένο Μάιο στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών, αποκτώντας έτσι μια σημαντική διεθνή αφετηρία πριν από τη συμμετοχή της στη Δράμα.

Στο ίδιο ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχει και η ταινία «Γιασεμί και Ρόδο» του Σπύρου Χαραλάμπους, σε σενάριο της Χριστίνας Γεωργίου.

Η κυπριακή παρουσία συνεχίζεται στο εθνικό σπουδαστικό πρόγραμμα, όπου συμμετέχουν το «Bloom» του Χριστόφορου Ηροδότου και το «Cinema Rialto» του Άντονι Πέτρου, στην κατηγορία KIDDO. Για τον Πέτρου πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Δράμας, μετά την περσινή παρουσία της ταινίας του «The Fight». Να σημειωθεί ότι μέλος της Κριτικής Επιτροπής στο τμήμα αυτό είναι ο Κύπριος ηθοποιός και σκηνοθέτης Διομήδης Κουφτερός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου (ISFFC).

Δύο κυπριακά σχέδια στο Pitching Lab

Η κυπριακή παρουσία δεν περιορίζεται στις ολοκληρωμένες ταινίες. Στο Pitching Lab, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ, έχουν επιλεγεί δύο Κύπριοι σκηνοθέτες με κινηματογραφικά σχέδια που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Πρόκειται για τον Νικόλα Κάσινο, με το σχέδιο «Blind Spot», και τον Άγγελο Χαραλάμπους, με το «Khaki Babes».

Η συμμετοχή τους εντάσσει έτσι την Κύπρο όχι μόνο στο πρόγραμμα προβολών της φετινής διοργάνωσης, αλλά και στη διαδικασία ανάπτυξης νέων κινηματογραφικών έργων.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για την ελληνική και διεθνή ταινία μικρού μήκους, με τη φετινή κυπριακή παρουσία να εκτείνεται από την επαγγελματική διαγωνιστική συμμετοχή και το διεθνές πρόγραμμα μέχρι το σπουδαστικό τμήμα και την ανάπτυξη νέων κινηματογραφικών projects.

Με καλλιτεχνικό διευθυντή και head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδειά μικρού μήκους ταινιών που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδό και την πολυμορφία τους. Kαι φέτος, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Στις φετινές ελληνικές ταινίες πρωταγωνιστoύν δεκάδες γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Όλια Λαζαρίδου, ο Χρήστος Πασσαλής, η Κάτια Γκουλιώνη, ο Θάνος Τοκάκης, ο Γεράσιμος Γεννατάς, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Αγγελική Παπούλια, η Φαίη Κοκκινοπούλου, η Αουρόρα Μάριον, η Ναταλία Σουίφτ, η Γρηγορία Μεθενίτη, ο Αργύρης Μπακιρτζής αλλά και μουσικοί όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Stolen Mic.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος η πλειονότητα των δημιουργών που συμμετέχουν στο ελληνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι γυναίκες (18 σε σύνολο 30 ταινιών), ενώ εντύπωση κάνει το ότι τρεις από τους σκηνοθέτες που διαγωνίστηκαν πέρσι επιστρέφουν μόλις ένα χρόνο αργότερα με νέα ταινία στη Δράμα.