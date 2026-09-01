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Ήταν μία από τις πλέον πολυσυζητημένες μεταφράσεις της «Οδύσσειας», μεταξύ άλλων λόγω της επιλογής των λέξεων και του τρόπου με τον οποίο απάλυνε τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τις γυναίκες που εμφανίζονται στο ομηρικό έπος.

Τώρα η καθηγήτρια Έμιλι Γουίλσον, που υπέγραψε αυτή τη μετάφραση το 2017, δηλώνει ότι έχει αρχίσει να μεταφράζει από την αρχή το έργο.

Στους New York Times δήλωσε ότι «ξαναμεταφράζω την Οδύσσεια από την αρχή, με μια προσέγγιση πιο κοντά στην μετάφρασή μου της Ιλιάδας. Θα έχει πιο πολλούς στίχους από το πρωτότυπο, με διαφορετικό μήκος στους στίχους και διαφορετικό βηματισμό».

Θα πρόκειται, λοιπόν, για πλήρη μετάφραση από την αρχή και όχι αναθεώρηση της παλιάς έκδοσης. Η εργασία είναι περίπου στα μισά, είπε ακόμη στο Associated Press.

Η απόφαση της Γουίλσον να μεταφράσει ξανά την Οδύσσεια προηγείται της κυκλοφορίας της ταινίας. Η καθηγήτρια την είχε αποκαλύψει την άνοιξη σε podcast, λέγοντας ότι είναι περήφανη για τη μετάφραση του 2017, αλλά θα ήθελε να ξαναγυρίσει στο κείμενο.

Αυτή τη φορά, είπε ακόμη η Γουίλσον, τα σχόλια θα είναι πολύ περισσότερα σε έκταση, τετραπλάσια από την προηγούμενη έκδοση.

Η Γουίλσον δεν ενθουσιάστηκε καθόλου από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Σε κριτική της είπε ότι το σενάριο ήταν άθλια γραμμένο, ότι οι χαρακτήρες δεν είχαν κίνητρα και ότι έλειπαν οι ερωτικές σκηνές.

Ο σκηνοθέτης, πάντως, είχε πει ότι η μετάφραση της Γουίλσον ήταν πηγή έμπνευσης για την ταινία του και ειδικά ο πρώτος στίχος για τον «πολύτροπο Οδυσσέα»

Έστω και έτσι, η ταινία έγινε παγκόσμια επιτυχία, ενώ, γράφει ο Guardian, εκτοξεύτηκαν και οι πωλήσεις της Οδύσσειας κατά 1400% την εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της ταινίας σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.

protothema.gr