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Την αμέριστη συμπαράστασή της προς τον δεσμοφύλακα που δέχθηκε επίθεση από υπόδικο στις Κεντρικές Φυλακές, εκφράζει το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Όπως αναφέρει η συντεχνία σε ανακοίνωσή της, «το απαράδεκτο αυτό περιστατικό επιβεβαιώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο τους χειρότερους φόβους μας και αναδεικνύει την απόλυτη κατάντια των συνθηκών υπό τις οποίες καλούμαστε να εκτελέσουμε το λειτούργημά μας».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφό μας, ο οποίος έπεσε σήμερα θύμα άνανδρης και απρόκλητης επίθεσης από κρατούμενο εν ώρα καθήκοντος. Το απαράδεκτο αυτό περιστατικό επιβεβαιώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο τους χειρότερους φόβους μας και αναδεικνύει την απόλυτη κατάντια των συνθηκών υπό τις οποίες καλούμαστε να εκτελέσουμε το λειτούργημά μας.

Η ανύπαρκτη ασφάλεια των δεσμοφυλάκων, άμεση συνέπεια της τραγικής υποστελέχωσης και του ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ίδιας της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Η Πολιτεία ως εργοδότης αποτυγχάνει καθημερινά και παταγωδώς να διασφαλίσει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Το αυτονόητο δικαίωμά μας να επιστρέφουμε σώοι στα σπίτια και στις οικογένειές μας μετά τη βάρδια, έχει πλέον μετατραπεί σε πολυτέλεια. Η ευθύνη για αυτό το διαρκές αίσχος βαραίνει αποκλειστικά εκείνους που, αν και γνωρίζουν πλήρως τα προβλήματα, παραμένουν εγκληματικά απαθείς και ανίκανοι να δώσουν ουσιαστικές λύσεις.

Ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτή την παρατεταμένη θεσμική ανεπάρκεια και τον εμπαιγμό της ασφάλειάς μας, το Κλαδικό ανακοινώνει ότι δεν θα προβεί σε καμία απολύτως περαιτέρω δημόσια δήλωση επί του θέματος. Η σιωπή μας από εδώ και πέρα αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση στη δική τους απραξία.