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Αρχίζει δουλειά η Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΝΑΣ), η οποία, με βάση τη νομοθεσία, είναι η αρμόδια αρχή για να εξετάσει τις συνθήκες βύθισης του ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους Petsas I, που διαλύθηκε σε κόλπο στο Κάβο Γκρέκο το περασμένο Σάββατο, λόγω της κακοκαιρίας. Πρόκειται για το πρώτο σκάφος που κτύπησε στα βράχια, από το οποίο διασώθηκε ένα άτομο.

Η ΕΔΝΑΣ, όπως εξήγησε μιλώντας στο philenews ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, Κλεάνθης Ορφανός, δεν θα διερευνήσει τις συνθήκες βύθισης του σκάφους στο οποίο επέβαινε ο Ντίμης Μαυρόπουλος. Ο λόγος είναι πως τα ιδιωτικά σκάφη δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων Νόμου, ο οποίος έχει μεταφέρει την οδηγία της ΕΕ και τον Κώδικα Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (εξαιρούν τα ιδιωτικά σκάφη).

«Η Υπηρεσία διερευνά ατυχήματα σε υπό κυπριακή σημαία πλοία, που συμβαίνουν ανά την υφήλιο και υπό οποιαδήποτε σημαία πλοία, που συμβαίνουν στα εσωτερικά και χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Το εν λόγω ατύχημα ταξινομείται ως πολύ σοβαρό, διότι είναι ολική απώλεια και διερευνάται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων Νόμου», είπε ο κ. Ορφανός, σημειώνοντας πως η διερεύνηση θα αφορά θέματα ναυτικής ασφάλειας (safety investigation). «Δεν καταλογίζει ευθύνες και δεν είναι ούτε ποινική ούτε πειθαρχική. Η διερεύνηση ναυτικής ασφάλειας περιλαμβάνει λήψη καταθέσεων, συλλoγή τεκμήριων, εγγράφων, φωτογραφιών κλπ., σχετικά με το σκάφος και τις συνθήκες του ατυχήματος».

Σκοπός της διερεύνησης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας. «Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, συντάσσεται η έκθεση διερεύνησης ναυτικού ατυχήματος. Στην έκθεση αναφέρονται τα συμπεράσματα για τα αίτια του ατυχήματος και γίνονται συστάσεις, ώστε να αποφευχθούν τα ίδια ή παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων Νόμου, ετοιμάζεται έκθεση εντός ενός έτους και υποβάλλεται στον Υπουργό Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε πως στο Petsas I δεν υπάρχει μαύρο κουτί, αφού δεν προβλέπεται σε σκάφη τέτοιου μεγέθους.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων δημιουργήθηκε το 2013. Έκτοτε, σύμφωνα με τον κ. Ορφανό, διενεργεί ετησίως, κατά μέσο όρο, 5 διερευνήσεις σε πολύ σοβαρά ναυτικά ατυχήματα (ολική απώλεια πλοίου, θάνατος ναυτικού και εκτεταμένη ρύπανση), τα οποία μπορεί να συμβούν ανά την υφήλιο. Σημειώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών διερευνήσεων, αφορά σε περιστατικά που συμβαίνουν εκτός Κύπρου, σε πλοία υπό κυπριακή σημαία.

«Το τελευταίο πολύ σοβαρό ναυτικό ατύχημα που διερευνήσαμε ήταν ο θάνατος ενός λιμενεργάτη κατά τη διάρκεια της φόρτωσης στο αμπάρι του υπό κυπριακή σημαία πλοίου “Pagoda” στο λιμάνι Μπέιρα της Μοζαμβίκης, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025. Στα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα που συμβαίνουν ανά την υφήλιο, επιβάλλεται η μετάβαση διερευνητή από την Κύπρο στο πλοίο / σκηνή του ατυχήματος, σε οποιοδήποτε λιμάνι στο εξωτερικό».

Επιπρόσθετα, γίνεται προκριματική εκτίμηση κατά την οποία εξετάζεται εάν θα διερευνηθούν πιο χαμηλής σοβαρότητας ατυχήματα, που ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 200 ετησίως.