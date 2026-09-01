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Τη θέση ότι θα είναι δίπλα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε ενδεχόμενο λύσης του Κυπριακού, παραμερίζοντας την όποια προοπτική για τις επόμενες προεδρικές εκλογές εξέφρασε στη μεσημεριανή εκπομπή του Omega ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η δήλωση του τέως πρόεδρου του ΔΗΣΥ έγινε λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση της Αννίτας Δημητρίου ότι το κόμμα δεν θα υποστηρίξει Χριστοδουλίδη και θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ερωτηθείς σχετικά με την τοποθέτηση της κ. Δημητρίου απάντησε χαρακτηριστικά: «Η ιστορική παράταξη του ΔΗΣΥ, σε ενδεχόμενο ενός στρατηγικού σχεδίου λύσης για το Κυπριακό, θα επιμένει για υποψηφιότητες ή θα στηρίξει αυτόν που κάνει πράξη τον λόγο που υπάρχουμε ως παράταξη;». Εύλογα εκτιμήθηκε ότι ουσιαστικά πέταξε το γάντι στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Αρχικά, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ ιδρύθηκε για να αποτελεί τη φωνή του πατριωτικού ρεαλισμού, υπογραμμίζοντας πως για την παράταξη το Κυπριακό αποτελεί το πρωτεύον ζήτημα.

«Ο Γκουτέρες ήρθε γιατί οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να ανοίξουν τέσσερα οδοφράγματα»

Μιλώντας για την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ανέφερε ότι «ο κ. Γκουτέρες ήρθε γιατί οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να ανοίξουν τέσσερα οδοφράγματα. Μετά από ενάμιση χρόνο δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε για τη διάνοιξη ενός οδοφράγματος».

Τόνισε ότι είναι δραματικό για έναν τόπο που ζει καθημερινά με την κατοχή να έχει συμβιβαστεί με αυτήν. «Είναι τραγικό. Κάθε φορά που υπάρχει κινητικότητα, νιώθουμε ανήσυχοι και νιώθουμε κίνδυνο», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να διαταράξει την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και «κοιτάζουμε τις δημοφιλίες». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «και στην άλλη πλευρά θεωρούν ότι τους βολεύει το στάτους κβο».

«Δεν θα αναγνωριστεί ποτέ το παράνομο καθεστώς»

Μιλώντας για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Κερύνεια, ανέφερε ότι «δεν θα αναγνωριστεί ποτέ το παράνομο καθεστώς, όσες φορές και αν προσφέρει βοήθεια σε εμάς και το αντίθετο». «Θύματα είναι οι ανθρώπινες ψυχές και το περιβάλλον», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας για το Κυπριακό, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει πως ο κ. Γκουτέρες πήρε το πράσινο φως από την Τουρκία και ότι θα υπάρξει πλαίσιο λύσης του Κυπριακού.

«Ήταν μια ρεαλιστική δήλωση που έκανε τότε και δεν ήταν τυχαία η άφιξη του Γκουτέρες στην Κύπρο», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «έχουν συμφιλιωθεί οι πάντες με το στάτους κβο» και πως το πολιτικό σύστημα φοβάται να πει τις αλήθειες.

«Πάνε με το ρεύμα της εποχής. Αγνοούν τι ζήσαμε στη Γάζα, στο Ιράν και στον Λίβανο, αγνοούν ότι ένα drone έπεσε στη βάση Ακρωτηρίου, με αποτέλεσμα να ταρακουνηθεί η τουριστική βιομηχανία», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις του τόπου, το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, που στήριζαν τη λύση του Κυπριακού, έπαψαν να μιλούν με τον ίδιο τρόπο. «Συμβιβάστηκαν με το γεγονός ότι το Κυπριακό δεν πουλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό, θα είμαι δίπλα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη»

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, δήλωσε, «δεν θα πω τίποτα περισσότερο από αυτό που λέω εδώ και χρόνια. Έχω φιλοδοξίες να δω τον τόπο μου ενωμένο. Η χώρα πλουτίζει και οι Κύπριοι πτωχεύουν. Αν θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό και ένα στρατηγικό πλαίσιο λύσης, εγώ το δήλωσα ότι θα είμαι δίπλα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η οριστική μου απόφαση θα εξαρτηθεί από αυτό. Το αδιέξοδο ή τη λύση».

«Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει δημοσκοπήσεις και να τις διαρρέει»

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΔΗΣΥ και στις συζητήσεις που έχουν προκύψει, διερωτήθηκε αν το να λέει την αλήθεια αποτελεί υπόσκαψη.

«Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει δημοσκοπήσεις, να τις διαρρέει και να δίνει τις δικές του ερμηνείες. Σέβομαι τους δημοσκόπους. Αυτό όμως που χρειάζεται ο τόπος είναι πολιτικούς που να ενώνονται πίσω από πολιτικές και όχι πίσω από πρόσωπα», είπε.

Ακόμη, σχολίασε και τη συνέντευξη που έδωσε η Αννίτα Δημητρίου στο Πρωτοσέλιδο και στην οποία ανέφερε ότι το κόμμα θα κατέλθει με δικό της υποψήφιο, αναφέροντας ότι «δηλαδή η ιστορική παράταξη του ΔΗΣΥ, στο ενδεχόμενο ενός στρατηγικού σχεδίου λύσης για το κυπριακό, θα επιμένει για υποψηφιότητες ή θα στηρίξει αυτόν που κάνει πράξη το λόγο που υπάρχουμε ως παράταξη;».

Μιλώντας για τον Γιώργο Παμπορίδη, ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως θα θέσει σε δεύτερη μοίρα το Κυπριακό.