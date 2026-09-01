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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα το μεσημέρι της Τρίτης (01/09), στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση από το Αεροδρόμιο Λάρνακας προς το Καλό Χωριό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους πάνω και κάτω για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα του πλαισίου meta box.

Ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει από το όχημα με ασφάλεια, ενώ λόγω του περιστατικού έκλεισαν προσωρινά δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.

Όπως ανέφερε στο philenews εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά στο όχημα κατασβέστηκε, ενώ επεκτάθηκε και σε παρακείμενη περιοχή με ξηρά χόρτα και δέντρα, όπου επίσης τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε τυχαία, πιθανόν από υπερθέρμανση του συστήματος πέδησης