Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε μεγάλο σωρό από κλαδέματα, κορμούς δέντρων και υπολείμματα γρασιδιού σε ανοικτό χώρο στον Στρόβολο, δίπλα από το παλιό κτήριο της «Υπεραγοράς Ορφανίδη», με τους καπνούς να είναι ορατοί τόσο στον Στρόβολο όσο και στα Λατσιά.

Λόγω της φοράς του ανέμου, καπνός έχει καλύψει ευρύτερα την περιοχή Στροβόλου-Λατσιών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, έγινε περιμετρική ασφάλιση του χώρου και παραμένει σε επιφυλακή ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέχρι την άφιξη εκσκαφέα μετά από ενημέρωση του Δήμου Στροβόλου, για κάλυψη των υλικών με όγκους χώματος για πλήρη κατάσβεση.

Η αρχική ανταπόκριση ήταν στις 01:11 μ.μ με δύο πυροσβεστικά οχήματα.