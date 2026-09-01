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Από τις 7 Σεπτεμβρίου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Κώνστα αναλαμβάνουν το νέο πρωινό του SFERA 96,8 και φέρνουν μια νέα εμπειρία στο ξεκίνημα της ημέρας.

Με περισσότερη αυθεντικότητα. Περισσότερο χιούμορ. Περισσότερη μουσική.

Και, πάνω απ’ όλα, με περισσότερη συμμετοχή.

Γιατί το νέο πρωινόδεν δημιουργήθηκε για να μιλάει στον ακροατή.

Δημιουργήθηκε για να μιλάει μαζί με τον ακροατή.

Κάθε πρωί, οι ειδήσεις της ημέρας, τα καθημερινά διλήμματα, οι μικρές ιστορίες της ζωής, οι απόψεις, τα μηνύματα και οι εμπειρίες των ίδιων των ακροατών γίνονται η αφορμή για αυθόρμητες συζητήσεις, πολύ γέλιο και αληθινή επικοινωνία.

Υπάρχουν ραδιοφωνικά δίδυμα που χρειάζονται χρόνο για να βρουν τη χημεία τους.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Κώνστα είχαν ένα μικρό προβάδισμα.

Η κοινή τους διαδρομή τούς έμαθε να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον όσο λίγοι.

Σήμερα, αυτή η σχέση έχει εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία, αμοιβαία εκτίμηση και μια αυθεντική χημεία που δεν μπορεί να σκηνοθετηθεί.

Δεν χρειάζεται να προσποιηθούν ότι περνούν καλά μαζί.

Περνούν ήδη.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του νέου πρωινού του SFERA 96,8.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής ψυχαγωγίας, με πολυετή παρουσία σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και η αμεσότητά του τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπητούς παρουσιαστές της γενιάς του.

Η Έλενα Κώνστα

Μία από τις πιο δημοφιλείς Mainstream & Dance-Pop DJs της νέας γενιάς στην Ελλάδα. Με δυναμική παρουσία στα μεγαλύτερα clubs και events σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και έντονη επιρροή στα social media, φέρνει καθημερινά στον SFERA 96,8 τον παλμό της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά, ο SFERA 96,8 επενδύει στους ανθρώπους που ξέρουν να δημιουργούν πραγματική σύνδεση με το κοινό. Γιατί η επιτυχία ενός ραδιοφωνικού σταθμού δεν μετριέται μόνο από τη μουσική που παίζει, αλλά και από τις φωνές που επιλέγουν οι ακροατές να βάζουν καθημερινά στην παρέα τους. Αυτή είναι η σχέση που ο χτίζεται εδώ και χρόνια, και συνεχίζει να ενδυναμώνεται κάθε μέρα.

Το νέο πρόγραμμα είναι εδώ!

Από το πρώτο «καλημέρα» μέχρι το τελευταίο τραγούδι της ημέρας, οι αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του σταθμού δίνουν τον ρυθμό με την καλύτερη ελληνική μουσική, θετική διάθεση και αληθινή επικοινωνία. Και όταν η μέρα τελειώνει αλλά και όλο το weekend, ο SFERA 96,8 ανεβάζει την ένταση με μοναδικά DJ sets και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Γιατί η καλή μουσική και η καλή παρέα δεν έχουν ωράριο!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ & ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑ | Δευτέρα – Παρασκευή | 06:00 – 09:00

Ακούμε όλοι SFERA… ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ!

SFERA ΜΟΝΟ ΜΟΥΣΙΚΗ | Δευτέρα – Παρασκευή | 09:00 – 10:00

50 λεπτά ασταμάτητης ελληνικής μουσικής.

ΜΑΡΙΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ | Δευτέρα – Παρασκευή | 10:00 – 12:00

Η Μαρία Ονησιφόρου συνεχίζει την καθημερινή σχέση που έχει χτίσει με τους ακροατές του SFERA, δίνοντάς τους ακόμη περισσότερο χώρο στην εκπομπή. Μέσα από το νέο «Ζήτα το, Άκου το», οι ακροατές στέλνουν στο Viber του SFERA 96,8 τα αγαπημένα τους τραγούδια, με μήνυμα ή φωνητικό, και δημιουργούν οι ίδιοι το playlist της εκπομπής. Γιατί η καλύτερη μουσική είναι αυτή που επιλέγουμε… όλοι μαζί.

ΑΝΤΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Δευτέρα – Παρασκευή | 12:00 – 14:00

Η Άντρεα Κυριάκου φέρνει τη θετική της ενέργεια, το χιούμορ και τη σύγχρονη ματιά της. Με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και αυθεντικές κουβέντες για όσα μας απασχολούν, κάνει κάθε μεσημέρι πιο ευχάριστο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | Δευτέρα – Παρασκευή | 14:00 – 16:00

Με φυσικότητα, στυλ και ωραία διάθεση, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου δίνει τον δικό της ξεχωριστό παλμό στα απογεύματα του SFERA 9,8. Μουσική, lifestyle και αυθεντικές συζητήσεις σου κρατά συντροφιά, κάθε μέρα.

ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Δευτέρα – Παρασκευή | 16:00 – 19:00

Ο Τάσος αναλαμβάνει τη σκυτάλη στα απογεύματα, συνδυάζοντας χιούμορ, επικοινωνία και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | Δευτέρα – Παρασκευή | 19:00 – 21:00

Η Μαρίνα ολοκληρώνει ιδανικά την ημέρα σου με την μοναδική προσωπικότητα της, τον αυθορμητισμό, τις ατάκες που δεν αφήνουν τίποτα ασχολίαστο και φυσικά την ελληνική μουσική που αγαπάς.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σάββατο – Κυριακή | 09:00 – 10:00

Τα Σαββατοκύριακα έχουν άλλη διάθεση. Και η Χριστίνα Γεωργίου ξέρει ακριβώς πώς να τη ζήσει μαζί σου. Με mainstream ελληνική μουσική, θετική ενέργεια και τις καλύτερες προτάσεις για brunch, βόλτες, εκδρομές και όλα όσα αξίζει να κάνεις το weekend σου, γίνεται η πιο όμορφη παρέα πριν βγεις από το σπίτι.

TOP 15 | ΦΩΤΕΙΝΗ | Σάββατο | 10:00 – 11:00

Με φρέσκια διάθεση, αγάπη για τη μουσική και νεανική ενέργεια, η Φωτεινή παρουσιάζει κάθε Σάββατο το TOP 15, την αντίστροφη μέτρηση με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες της εβδομάδας.

SFERA DJ SETS & ΝΟΝSTOP MUSIC | ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 21:00 – 06:00

Κάθε βράδυ, ο Νίκος Σουλιώτης μετατρέπει τον SFERA 96,8 τον απόλυτο μουσικό προορισμό! Με δυναμικά DJ sets και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, ανεβάζει την ένταση και δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για το soundtrack της κάθε νύχτας.

Ακούμε Όλοι SFERA λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί η καλή μουσική, η καλή διάθεση και η καλή παρέα δεν έχουν ωράριο. Συντονίσου εδώ!