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Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό 21χρονου, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:15 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία ότι ο 21χρονος είχε μεταφερθεί τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 21χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο.

Για την υπόθεση ανακρίνεται ήδη ένα πρόσωπο, ενώ αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Οι έρευνες και εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.